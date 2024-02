Mais 32 mil torcedores estão confirmados para o primeiro Clássico-Rei de 2024

Na noite desta quinta-feira (15), o Fortaleza, clube mandante da partida, divulgou a primeira parcial de ingressos vendidos para o Clássico-Rei, contra o Ceará, deste sábado (17), às 16h40, na Arena Castelão, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Cearense. Ao todo, 32.959 torcedores já confirmaram sua presença no estádio.

Destes mais de 32 mil torcedores, 25.452 são torcedores tricolores. 16.819 foram check-ins feitos pelos sócios, enquanto 8.633 foram adquiridos pelos torcedores em geral. Pelo lado do Alvinegro, são 7.507 torcedores que já garantiram o seu ingresso.

Os bilhetes podem ser comprados nos sites ou nas lojas oficiais de venda de cada clube. Os tricolores podem adquirir as entradas no site Leão Tickets, nas Lojas Leão 1918, Arena Leão, Tricolaço, Loja Leão 100 e Paixão Tricolor, enquanto os alvinegros podem garantir o seu ingresso pelo site Vozão Tickets ou nas Lojas Vozão.

CAMAROTES VOLTADOS PARA A TORCIDA TRICOLOR

Em virtude de uma ordem do Ministério Público (MPCE) e da Polícia Militar (PMCE), os camarotes da Arena Castelão estarão voltados exclusivamente para os torcedores do Fortaleza, salvo exceção as cabines já destinadas ao Ceará neste setor. A medida vale para todos os jogos da temporada, tendo início neste sábado (17), no Clássico-Rei.