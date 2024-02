Com 2 gols diante do Caucaia, Erick Pulga assume a artilharia do Campeonato Cearense

O atacante Erick Pulga voltou ser destaque no Ceará e marcou 2 gols na goleada do Vozão diante do Caucaia por 5 a 0 no Castelão, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Ele assumiu a artilharia do Estadual com 4 gols, deixando Romarinho, do Floresta, e Pikachu, do Fortaleza, com 3. Pulga já havia marcado 2 gols diante do Atlético, pela 3ª rodada.

Ao fim da partida desta quinta-feira, Pulga comemorou a fase do Vovô.

O primeiro gol dele foi um golaço, em um belo chute de fora da área, no 1º tempo. Já na etapa final, aproveitou rebote de finalização de Aylon para marcar mais um

Números dele

Em 2024, Erick Pulga tem 4 gols em 4 jogos e ainda deu uma assistência para gol.