Agora defendendo o Ceará, Fernando Miguel fala sobre sua expectativa para o Clássico-Rei

Fernando Miguel já viveu as emoções de um Clássico-Rei, mas quando defendia as cores do Fortaleza. Agora no Ceará, o goleiro falou em entrevista coletiva realizada nesta sexta-feira (16), sobre a expectativa para essa primeira disputa do ano e também sobre sua estreia em clássicos, com a camisa do Vovô.

“Vou viver mais uma vez esse grande clássico do futebol brasileiro e eu estou muito contente em defender essa camisa, esse clube, seus valores e ideais. Espero que seja um grande clássico, bem jogado como todos os que eu vivenciei e quero viver isso agora com a camisa do Ceará” disse Fernando Miguel.

Ao falar sobre a preparação para o duelo, o arqueiro valorizou a estratégia adotada por Vágner Mancini, ao poupar o elenco titular, tendo em vista o jogo contra o Fortaleza e diz que o time ainda precisa evoluir na temporada, mas a expectativa é ‘para fazer um grande jogo’.

“A preparação foi boa e o momento do descanso foi importante também. Espero que a gente consiga traduzir os pontos que o professor tem tentado colocar em prática. A semana de clássico é sempre diferente. Ela mexe com a cidade, com o atleta, com todo mundo. A gente tá com expectativa lá em cima para fazer um grande jogo, sabendo que precisamos evoluir na temporada e sabendo do nosso momento. Mas que a gente vá com confiança para fazer um grande jogo contra o nosso grande rival que é o Fortaleza” exclamou o atleta.

Quando foi perguntado sobre o apoio do torcedor, Fernando Miguel diz que existem pontos a destacar, mas o que mais chama a atenção do experiente atleta de 39 anos é a forma como o torcedor se engaja para defender o clube.

“Vendo tudo que vem acontecendo desde o primeiro dia que me apresentei aqui, existe a festa e os demais momentos, mas eu sinto muito o apoio que a torcida transmite pra gente, a forma engajada com ela é com o clube, em defender os ideais do clube, nas competições estando sempre presente, querendo ver o time em alto nível e entregando bons resultados. Sabemos que existe a diferença da capacidade entre a disponibilidade de público, mas eu já joguei com a capacidade reduzida do Ceará, e eu vi o quanto a torcida cantou alto, o quanto apoiou e fez a diferença em prol do Ceará. Espero mais uma vez vivenciar isso, agora vestindo essa camisa, jogando desse lado e defendendo essas cores” disse o goleiro.

O jogo

Fortaleza e Ceará se enfrentam no Castelão, às 16h40, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense de 2024. Ambas as equipes são líderes de seus respectivos grupos e se enfrentam pela primeira vez neste ano.