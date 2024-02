Escalações de Ceará e Fortaleza para o Clássico-Rei; dúvidas e prováveis times

O primeiro Clássico-Rei de 2024 ocorre neste sábado (17), às 16h40, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense. O confronto é o maior teste de Ceará e Fortaleza na temporada e serve para validar as táticas e os caminhos adotados pelos treinadores Vagner Mancini e Vojvoda. Assim, as escalações são mistérios, seja por opção técnica ou baixas no departamento médico.

É fato: os momentos geram equilíbrio no embate. O Ceará chega invicto, mas com um sistema defensivo pouco exigido, enquanto o Fortaleza oscilou e teve dificuldades ofensivas em alguns jogos.

Com os titulares poupados ao longo da semana, em compromissos da Copa do Nordeste, a pressão por resultado aumenta. A tendência é que as duas equipes tenham surpresas nas escalações finais.

Pelo lado alvinegro, o zagueiro Ramon Menezes e o meia Lucas Mugni estão no departamento médico, enquanto o meia Lourenço é uma dúvida por desgaste físico. No Leão, as possíveis baixas são o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Calebe, o que gera questionamentos nos times.

Uma provável escalação do Ceará tem: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Lourenço, Castilho (Richardson) e Recalde; Erick Pulga, Facundo Castro e Aylon.

No caso do Fortaleza, uma possível escalação titular apresenta: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Gonzalo Escobar; Zé Welison, Pochettino e Kervin (Lucas Sasha); Yago Pikachu, Moisés e Lucero.

Dúvidas no meio-campo

O setor mais indefinido do Clássico-Rei é o meio-campo. Mancini sempre armou o Ceará mais criativo, mas deve adotar cautela contra o Fortaleza. Uma possibilidade é a entrada de volantes de contenção, como Richardson ou Jean Irmer, o que deixa a equipe mais forte para a parte defensiva.

No lado tricolor, a questão é o armador do 4-3-3. Caso Calebe não esteja disponível, as opções são: Luquinhas, Kervin Andrade e Pochettino. O venezuelano tem apenas 18 anos, é da base, mas aparece como principal opção. Se desejar mais experiência, Pochettino pode ser deslocado para a armação, o que impacta na escolha dos volantes, com Sasha e Kauan disputando uma das vagas.