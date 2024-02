Duelo tático entre Vojvoda e Mancini será a marca do primeiro Clássico-Rei do ano; veja formações

Clássico-Rei com times parecidos taticamente. Assim pode ser definido as formações de Juan Pablo Vojvoda e Vagner Mancini para o duelo entre Fortaleza e Ceará neste sábado (17), às 16h40, pela 5ª rodada do Campeonato Cearense, na Arena Castelão.

O mandante da partida,Vojvoda, costuma mandar a campo um time organizado no 4-3-3. Como já é de costume do DNA da equipe do argentino, o Leão deve propor o jogo e comandar as ações ofensivas do duelo. É importante ressaltar que esse esqueleto tático pode sofrer variações durante as partidas.

Já do lado do alvinegro, o 4-3-3 permanece, mas de forma mais reativa. Isso porque o estilo de jogo apresentado pela equipe comandada por Vágner Mancini é de povoar o meio-campo quando está sendo atacado e explorar os contra-ataques pelas laterais de campo, usando como peça chave para essa estratégia o atual xodó da torcida, Erick Pulga.

As semelhanças estão presentes também nas saídas de bola das equipes. Apesar de gostar de mexer nas peças que tem à disposição entre os onze melhores, o comandante tricolor usa de uma saída de bola com o apoio do atleta Tinga, fazendo o restante do elenco avançar com apoio de alas, atacando o adversário.

Com o Ceará não é diferente e quem faz esse papel na saída de bola, de forma geral, é o atleta Lourenço

Últimas formações usando os titulares

No último duelo em que usou sua equipe considerada titular, o Fortaleza saiu derrotado por 1 a 0, contra a equipe do CRB, jogando longe de seus domínios. Pela partida válida pela Copa do Nordeste, Vojvoda mandou a campo a seguinte equipe: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; José Welison, Lucas Sasha e Pochettino; Yago Pikachu, Lucero e Moisés.

Mancini usou parte de seus jogadores considerados titulares contra o Altos-PI, em jogo realizado também pela Copa do Nordeste. O resultado foi um empate por 1 a 1 e o time que disputou a partida foi o seguinte: Fernando Miguel; Raí Ramos, Matheus Felipe, Lucas Ribeiro e Matheus Bahia; Richardson, Guilherme Castilho e Recalde; Facundo Castro, Aylon e Erick Pulga.

Situação no Campeonato Cearense

O time do Pici faz parte do Grupo A e é o atual líder, com dez pontos em quatro jogos. O Leão ainda não perdeu na competição, conquistando três vitórias no Estadual.

O Vovô é o líder do Grupo B, com dez pontos em quatro jogos. O Ceará chega para o clássico como a equipe que mais venceu por goleadas no torneio, com os resultados de 6 a 0 sobre o Atlético Cearense e 5 a 0 sobre Caucaia.