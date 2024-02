Ceará e Fortaleza marcam reunião com CBF sobre reconhecimento de títulos nacionais; entenda

A Federação Cearense de Futebol (FCF) e a Federação Pernambucana de Futebol (FPF) avançaram com as tratativas para reconhecimento das conquistas das Taças Norte-Nordeste de 1968, 1969 e 1970 como os títulos nacionais análogos à Série A do Campeonato Brasileiro para Sport, Ceará e Fortaleza, respectivamente. O Diário do Nordeste apurou que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) foi comunicada oficialmente sobre o interesse do pleito e agendou uma reunião com as partes para a próxima segunda-feira (19).

O objetivo do encontro é explicar a intenção das equipes e os argumentos para Ednaldo Rodrigues, presidente da entidade. Assim, não será o começo do processo jurídico, mas uma conversa oficial com os mandatários da FCF, Mauro Carmélio, e também da FPF, Evandro Barros.

A expectativa é que, em encontros posteriores, o dossiê dos times, intitulado de Carta de Recife, seja encaminhado para análise dos respectivos departamentos históricos e jurídicos da CBF, em movimento coletivo dos três clubes. A tendência é que, depois do envio, a resposta definitiva seja realizada após oito meses, com a resolução.

Internamente, há expectativa quanto à homologação, com Sport campeão em 1968, o Ceará em 1969 e o Fortaleza em 1970. A Norte-Nordeste foi um torneio criado pela Confederação Brasileira de Desportos (CBD), antiga CBF, como parte do regulamento para definição do campeão brasileiro.

Na época, os campeões da Taça Norte-Nordeste, da Taça Brasil, da Taça Centro-Sul e da Taça Roberto Gomes Pedrosa (Robertão) deveriam se enfrentar em um chaveamento para definição do título nacional, que renderia inclusive uma vaga à Libertadores. Ceará, Fortaleza e Sport chegaram nas respectivas decisões daquelas edições, mas as finais não foram feitas por problemas logísticos.

Em 2010, no entanto, a CBF reconheceu os vencedores da Taça Brasil e do Robertão como campeões nacionais de 1968, 1969 e 1970, mesmo sem a realização das finais, o que desconsiderou os vencedores das Taças Centro-Sul e Norte-Nordeste. Deste modo, pelo princípio da equidade, os times nordestinos também buscam esse reconhecimento com provas do regulamento.