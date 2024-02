Ceará, Fortaleza e Sport marcam reunião para organizar pedido de reconhecimento de títulos nacionais

As equipes de Ceará e Fortaleza, juntamente com a Federação Cearense de Futebol, vão até Recife para se reunir com o Sport e a Federação Pernambucana de Futebol, em busca alinhar uma petição para dar entrada na CBF com o pedido de reconhecimento dos títulos da Taça Norte/Nordeste de 68, 69 e 70 como conquistas nacionais.

Os clubes serão representados por suas respectivas federações que devem protocolar o pedido junto à CBF.

Vale lembrar que recentemente a entidade reconheceu o título do torneio “Campeão dos Campeões” de 1937 do Atlético-MG como um título análogo à Série A, tornando o Galo tricampeão.

As conquistas em questão são: 1968 - Sport; 1969 - Ceará; 1970 - Fortaleza.

Os clubes já estão com a documentação pronta onde reúnem áudios de gols, taças e todo tipo de arqivo que possa validar as conquistas.

Cronologia defendida pela FCF para reconhecimento dos títulos