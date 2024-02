O que está em jogo na última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense

A 5ª e última rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense terá 3 jogos que valem muito para os 6 times envolvidos: Ceará, Fortaleza, Ferroviário, Iguatu, Floresta e Maracanã ainda têm objetivos para a sequência do Estadual. Já dois jogos serão só para cumprir tabela, entre Caucaia, Horizonte, Atlético e Barbalha, já eliminados e que jogarão o quadrangular do rebaixamento.

O que está em jogo?

Para resumir, serão definidos os líderes dos grupos A e B, que irão direto para as semifinais e a ordem dos confrontos das quartas de finais, com o 2º colocado dos grupos tendo o mando de campo no jogo de volta. Outro ponto importante é a pontuação geral no campeonato que pode ser decisiva por mando de campo e vantagem na final do Estadual.

Jogos que interessam

Fortaleza x Ceará - 17/02 - 16:40 - Castelão (TV Verdes Mares)

Iguatu x Floresta - 17/02 - 16:40 - Morenão

Ferroviário x Maracanã - 17/02 - 16:40 - PV

O que está em jogo:

Liderança dos grupos:

Grupo A: Fortaleza (10 pontos) e Maracanã (8 pontos) disputam a liderança da chave. Se o Leão vencer o Clássico-Rei será 1º colocado. Se empatar e o Alvianil terá vencer o Ferroviário e ainda que descontar 6 gols de saldo. Se o Leão perder para o Ceará e o Maracanã vencer, a liderança será do time alvianil.

Legenda: O Maracanã ainda sonha com a liderança da 1ª Fase após campanha consistente no Estadual Foto: KID JUNIOR / SVM

O Floresta ainda tem uma mínima chance de ser líder da 1ª Fase. Para isso, o Verdão precisa vencer o Iguatu fora, torcer para o Maracanã empatar com o Ferroviário, que o Leão perca o Clássico, e ainda tirar uma desvantagem de 6 gols pró-Fortaleza.

Grupo B: O Ceará lidera a chave com 10 pontos e 12 de saldo. Assim, se vencer ou empatar o Clássico-Rei, será lider. Se perder, Iguatu ou Ferroviário teriam que vencer seus jogos e tirarem uma diferença enorme de saldo: o Azulão tem 1 de saldo e o Ferrão tem zero.

Mando de campo nas quartas

Pelo regulamento, os segundos colocados dos grupos terão os mandos de campo nos jogos de volta das quartas de finais do Estadual. E o confronto será dentro dos grupos.

Hoje, o Maracanã é o vice-líder do Grupo A com 8, seguido de Floresta, em 3º com 7. No grupo B, o Iguatu é o vice-líder com 7 e Ferroviário também tem 7 em 3º.

Legenda: O Ferroviário tem reduzidas chances de ser lider de seu grupo na 1ª Fase, mas está de olho no mando de campo nas quartas Foto: ISMAEL SOARES / SVM

Ou seja, Maracanã e Iguatu defendem suas posições na rodada e terão vantagem de mantê-las. Para Ferroviário e Floresta, será a chance de assumir a vice-liderança e ter vantagem nas quartas de final.

Classificação geral

Pelo regulamento do Estadual, o mando da partida de volta da Final será do clube de melhor campanha na 1ª fase e fase semifinal, somadas. Ou seja, terminar a 1ª Fase com o maior número de pontos pode ser decisiva lá na frente.

Hoje Ceará e Fortaleza estão empatados com 10 pontos nas lideranças de seus grupos. Ambos tem 83,3% de aproveitamento e o Vozão é líder pelo saldo de gols 12 a 9.