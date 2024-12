Floresta vence Ferroviário e abre vantagem na decisão da Fares Lopes

O Floresta venceu o Ferroviário por 2 a 0 na noite desta quarta-feira (4), no Presidente Vargas, pelo jogo de ida da Final da Taça Fares Lopes.

Os gols do Verdão foram marcados por Andrew, aos 27 do 1º tempo, e Diogo Mourão, aos 25 do 2º tempo.

Legenda: O Floresta abriu boa vantagem pelo título da Fares Lopes Foto: Divulgação / Floresta

Com o resultado, o Verdão pode até perder por um gol de diferença no sábado (7), no jogo de volta, também no PV, às 16 horas, que será campeão e conquistará a vaga na Copa do Brasil de 2025.

Para o Ferroviário, só uma vitória por 3 gols de diferença para ser campeão no tempo normal. Se vencer por 2 gols, terá decisão por pênaltis.