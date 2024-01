Joia do Fortaleza, Kervin Andrade revela choro de alegria ao saber de promoção ao profissional

Kervin Andrade marcou o primeiro gol como profissional na estreia do Fortaleza no Campeonato Cearense de 2024, contra o Horizonte, no último sábado (20). Junto com o time profissional, o meia venezuelano, que se destacou na Copinha, entrou em campo e não deixou a desejar. O jovem, natural de Puerto Ordaz, entrou na lista dos 20 meia-atacantes mais promissores do mundo, de acordo com o Internacional Centre for Sports.

O meia de 18 anos estreou profissionalmente no Leão em julho de 2023, no duelo contra o Iguatu, pela Taça Fares Lopes. Em entrevista ao site do Clube, o jovem relembra a chegada ao Tricolor, o processo de adaptação, fala do apelido "Tuti" e conta como foi o contato com a família após saber da promoção para a equipe principal. A notícia veio através do treinador Léo Porto, técnico do Leão na Copinha. Na competição, o atleta marcou três gols e deu uma assistência em cinco jogos.

"Eu estava saindo do hotel em Jaú quando o professor Léo Porto me chamou para conversar, ele chegou e falou: 'Kervin, você vai se apresentar com a equipe profissional na quinta-feira'. Quando ele me disse isso, eu não soube como reagir e, ao entrar no ônibus, comecei a chorar de alegria. Foi uma notícia incrível para mim e para minha família, porque era o meu primeiro objetivo desde o inicio, poder vivenciar o dia a dia e os treinamentos com eles", revelou o jogador.

"Após chorar de alegria resolvi ligar para a minha mãe, contei que a comissão havia chamado para que eu me apresentasse com o profissional, e ela demorou para acreditar, em seguida ela passou a me parabenizar pelo meu esforço e trabalho, com muita felicidade. Não consegui contato com meu pai porque ele estava no trabalho e eu não tinha sinal para ligar. Contei ao meu irmão, que também comemorou bastante, e que tudo estava acontecendo com a graça de Deus e a disciplina que coloquei nos meus treinos", relatou o atleta.

Adaptação

"No começo a adaptação foi um pouco difícil pois estava vindo de outro país, com outra intensidade, outra maneira de jogar futebol, tudo isso somado ao fato de se falar outro idioma, mas o dia-a-dia com meus companheiros e a comissão técnica me ajudaram a ter confiança e poder desenvolver meu estilo de jogo, sou muito grato ao Clube por me abrir as portas", disse o jogador em entrevista ao site do clube.

E o apelido?

Tuti é um apelido que acompanha Kervin Andrade desde o início da carreira. Foi dado pelo tio Cheo, quando ele ainda era criança.

"Meu tio Cheo me chamava de Chucky - em referência ao filme de terror - porque eu era muito agitado, fazia muita bagunça. Quando nos juntávamos com a família, ele costumava dizer “como te chamamos?” e eu respondia “Tuti” (risos). Foi um apelido que ficou dentro da família e que fez com que começassem a me chamar assim, então quando minha mãe ia me buscar nos treinamentos ela sempre me chamava por ‘Tuti’, então com o passar do tempo meus companheiros e comissão técnica também adotaram e assim ficou", explicou.

O Fortaleza é vice-líder do Grupo A e enfrenta o Barbalha na próxima rodada do Campeonato Cearense. O duelo será no domingo (28), a partir das 17h30 (de Brasília), na Arena Romeirão.