Kervin Andrade comemora primeira aparição como profissional no Fortaleza: 'Da melhor maneira'

O jovem Kervin Andrade fez sua primeira aparição como atleta profissional do Fortaleza na vitória por 2 a 0 sobre o Horizonte, na estreia do Campeonato Cearense de 2024. O venezuelano entrou no segundo tempo e marcou o gol que sacramentou o placar já nos acréscimos. Na saída do campo, ele destacou o momento de estreia com a camisa do Tricolor.

Kervin Andrade Meia do Fortaleza "Estou muito feliz. Tive um tempo trabalhando por essa oportunidade e, graças a Deus, foi dada da melhor maneira. Agradeço a todos pela oportunidade e agradeço a Deus pelo gol e pela vitória", disse.

QUE EMOÇÃO INDESCRITÍVEL! 😍



Nosso garoto da base, Kervin Andrade, que veio de Puerto Ordaz, na Venezuela, fez sua estreia na Arena Castelão e marcou seu primeiro gol como profissional com o Manto Tricolor.



O carinho dos nossos atletas com o Kervin já diz tudo. PARA CIMA,… pic.twitter.com/XIsjSqhau8 — Fortaleza Esporte Clube 🦁 (@FortalezaEC) January 20, 2024