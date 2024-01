Leão, no sossego, começa vencendo

Jogo de um um time só, esse Fortaleza 2, Horizonte 0.

O tricolor fincou bandeira no território adversário e ficou no placar magro, porque o goleiro Marcel, do Horizonte, fez um punhado de boas defesas.

O aproveitamento ofensivo do Fortaleza foi incompatível com o domínio que exerceu. E com as chances.

Na segunda fase, o time de Vojvoda foi um pouco mais severo ao pressionar a saída de bola.

Léo Ceará marcou contra o patrimônio, aos 16 minutos, e o garoto venezuelano Kervin fechou o placar, nos descontos.

O Horizonte, apesar de asfixiado pelo Fortaleza no seu campo o tempo todo, jogou limpo.

O tricolor já mandou avisar que tem munição suficiente para a temporada.