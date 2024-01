Vojvoda destaca postura ofensiva do Fortaleza em vitória sobre o Horizonte na estreia do Cearense

O Fortaleza estreou no Campeonato Cearense de 2024 com vitória sobre o Horizonte. Buscando o hexacampeonato na atual edição, o Leão sofreu um pouco para superar a defesa do time da Região Metropolitana, mas conseguiu os três pontos com dois gols na segunda etapa. Para o treinador Juan Pablo Vojvoda, a postura ofensiva da equipe foi o diferencial.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Criamos chances de gol. Faltou finalizar mais no primeiro tempo. Havíamos treinado, então acho que não sofremos transições e isso é importante. No segundo tempo, continuamos com a mesma postura e fizemos os dois gols", disse.

O gol que decretou o placar veio dos pés dos jovem meio-campista Kervin Andrade. Além do venezuelano, o treinador argentino também colocou o meia Kauan, outro jovem ativo do clube e que também tem apenas 18 anos.

Legenda: Kervin Andrade brilha em estreia pelo profissional do Fortaleza Foto: Thiago Gadelha / SVM

Os jovens, que estão com ritmo de jogo em virtude da participação na Copinha, chamaram a responsabilidade e tiveram uma boa atuação na partida, correspondendo a confiança depositada pelo treinador argentino.

Juan Pablo Vojvoda Treinador do Fortaleza "Acho que tem a nossa responsabilidade. Mas temos que ser conscientes de que todos jogadores necessitam de tempo de adaptação. Os jovens recebem confiança nesses momentos de estreia. O principal é manter essa humildade e estar com olhos e ouvidos bem abertos para incorporar tudo", comentou.