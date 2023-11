Decisivo contra o Mirassol, Erick Pulga celebra 1º gol pelo Ceará: 'essa camisa vai ficar guardada'

Erick Pulga brilhou no Estádio Presidente Vargas, na noite deste domingo (12), em jogo da Série B. O atacante marcou o primeiro gol dele com a camisa do Ceará ao abrir o placar diante do Mirassol. Além disso, sofreu o pênalti que garantiu a vitória do Alvinegro por 2 a 0. Guilherme Bissoli converteu a cobrança.

O jogador demorou a marcar o primeiro gol pelo Alvinegro: foram 16 partidas até que ele balançasse as redes adversárias. E não foi de qualquer jeito.

No primeiro minuto do segundo tempo, o camisa 16 recebeu a bola de Warley ainda fora da área, dominou e avançou em busca da meta. Para isso, escapou da marcação adversária e chutou rasteiro para o fundo do gol.

"Quero agradecer à Deus pela oportunidade. Ele me conduz. Estou feliz de voltar a marcar no PV, fui muito feliz aqui. Essa camisa vai ficar guardada na lembrança", disse o atacante em entrevista ao Premiere.

Pulga ainda sofreu pênalti do zagueiro Rodrigo Sam, quando tentava mais uma jogada na área. Guilherme Bissoli cobrou e ampliou a vantagem Alvinegra aos 24 minutos.



O Ceará segue em 11º lugar, agora com 50 pontos. A equipe comandada por Vagner Mancini volta a campo no domingo (19), quando enfrenta o Vila Nova, às 18h (de Brasília), fora de casa.