CearáCast: Sérgio Alves, o carrasco

Um dos maiores ídolos do Alvinegro, terceiro maior artilheiro da história do Ceará, Sérgio Alves foi o convidado especial do CearáCast. Na semana que a Arena Castelão completa 50 anos, o Carrasco destacou momentos marcantes com a camisa alvinegra. O episódio conta com apresentação de Samuel Conrado e participação de Brenno Rebouças.

Com 309 jogos e 142 gols marcados com a camisa alvinegra, o ex-atleta cravou memórias em Porangabuçu, além, claro, dos tentos diante do maior rival, o Fortaleza. No bate-papo, o Carrasco relembra e dá sua opinião sobre a formação de ídolos no clube.

