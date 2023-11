Ceará x Mirassol: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com objetivo de terminar a Série B de forma mais “honrosa”, o Ceará encara o Mirassol, às 15h45, deste domingo (12), em jogo válido pela 36ª rodada. O Alvinegro, que já não briga por mais nada, enfrenta um Leão que ainda disputa o acesso. O confronto acontece no estádio Presidente Vargas, na capital cearense.

Veja também

De olho em 2024, Vagner Mancini faz testes com o elenco que tem em mãos para formular o time da próxima temporada. Na última rodada, o Vozão ficou no empate em 2 a 2 com o Botafogo-SP, fora de casa. A equipe permanece na 11ª posição com 47 pontos, sem chance de acesso ou rebaixamento.

Do outro lado, o Mirassol vem numa sequência de sete partidas sem derrota, são cinco vitórias e dois empates. Na última rodada, a equipe paulista bateu o Sport por 2 a 1 no estádio Maião, no interior de São Paulo. O time do técnico Mozart ocupa a 7ª posição com 57 pontos, três a menos que o Atlético-GO que fecha o G4 da Série B.

PALPITES

inter@

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo Premiere, rádio Verdinha FM 92.5 e YouTube do Jogada SVM, além do Tempo Real do Diário do Nordeste.

DESFALQUES E RETORNOS

Para o duelo no PV, Vagner Mancini tem, mais uma vez, dores de cabeça na montagem da equipe que vai a campo. Richard, Tiago Pagnussat, Lucas Ribeiro e Barletta não participaram de treinos durante a semana e são dúvidas. A equipe não tem desfalques por suspensão.

Os retornos ficam por conta de Luiz Otávio, que não enfrentou o Botafogo-SP por conta do nascimento do filho. Além dele, Saulo Mineiro e Lucas Ribeiro, voltam de suspensão e seriam opções, mas o defensor é um ponto de interrogação sobre sua condição física.

O Leão da Alta não tem suspensos para o confronto no PV. A novidade fica por conta do lateral-direito Lucas Ramon, que cumpriu suspensão contra o Sport e retorna ao time titular. A ausência continua sendo apenas o lateral Rodrigo Ferreira, que segue lesionado.

DEU LEÃO! 🦁



Com gols de Gabriel e Chico Kim, o Mirassol vence o Sport por 2 a 1 no Maião pela 35ª rodada da Série B. O Leão alcança os 57 pontos na competição, e ocupa momentaneamente a sexta colocação.



Vamos, Mira! 💛



📸: Marcos Freitas/Agência Mirassol pic.twitter.com/WuY7SYrxM3 — Mirassol (@mirassolfc) November 4, 2023

RETORNO AO PV

O Ceará retorna ao estádio do bairro Gentilândia após solicitação da própria diretoria para mudança de local. Antes marcados para a Arena Castelão, os jogos diante de Mirassol e Juventude foram remanejados para o estádio Presidente Vargas, que tem menor custo nos cofres alvinegros.

O Vozão mandou quatro jogos desta Série B, com duas vitórias e duas derrotas. No começo da competição, o Ceará perdeu para o Guarani por 3 a 0, pela segunda rodada. Na sequência, a equipe acumulou mais uma derrota por 2 a 0 para o Vitória.

Legenda: No último jogo do PV, Tiago Pagnussat marcou na vitória do Ceará por 3 a 1 sobre o Londrina Foto: LC Moreira/SVM

Ainda pelo primeiro turno, o time então comandado por Eduardo Barroca, bateu o Tombense por 2 a 0, com gols de Erick e Nícolas. O último duelo no PV foi pela 27ª rodada, já com Mancini à frente do time, o Alvinegro levou a melhor por 3 a 1 sobre o Londrina, no mês passado.

CAMISA 10 DO VOZÃO

Um dos homens de confiança de Mancini é o meia Jean Carlos, que atuou em todos os dez jogos do treinador por aqui. Desde o jogo contra o Sampaio Corrêa, em casa, o camisa 10 passou a ser segundo volante. Agora, o atleta é o responsável pelas bolas longas e a saída de bola com mais qualidade do time.

Ao longo da temporada, Jean acumula sete gols e cinco assistências em 50 jogos pelo Vozão. No recorte da Série B, foram 33 partidas, com três tentos assinalados, sendo dois oriundos de faltas cobradas.

O experiente meia de 31 anos, que teve boas temporadas com o Náutico, tem contrato com o Alvinegro até 2024. Mancini utiliza as últimas partidas da Série B para testá-lo em outras funções. Ao longo do ano, com as mudanças do comando da equipe, Jean Carlos já foi meia articulador, ponta-esquerda e agora volante.

Legenda: O meia Jean Carlos marcou três gols na Série B pelo Ceará Foto: Kid Junior/SVM

OLHO NO LEÃO DA ALTA

O Mirassol ainda possui 14,8% de chance de acesso, segundo o departamento de Matemática da UFMG. Após bater o Leão da Ilha por 2 a 1, dentro de casa, a equipe aumentou a esperança de figurar entre os quatro primeiros ao final da competição.

O técnico Mozart foi contratado em maio, após a demissão de Ricardo Catalá. À frente do Leão paulista, ele soma 30 partidas, com 13 vitórias, 9 empates e 8 derrotas. Neste ano, antes de assumir o Mirassol, o treinador de 44 anos comandou Guarani e Atlético-GO.

Veja também

O artilheiro da equipe na Série B é o atacante Zé Roberto que tem 7 gols marcados. Mesmo com contrato até 2024 com o Ceará, o atleta pode enfrentar o Alvinegro. Além dele, o Mirassol conta com outros dois ex-jogadores do Vozão: Chico Kim e Camilo.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos, Jean Carlos e Chay; Janderson, Erick Pulga e Bissoli. Técnico: Vagner Mancini.

Mirassol: Alex Muralha; Lucas Ramon, Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura, Danielzinho, Chico Kim e Gabriel; Negueba e Zé Roberto. Técnico: Mozart.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X MIRASSOL

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza-CE

Data: 12/11/23 (domingo)

Horário: 15h45 (Horário de Brasília)

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistente 1: Fernanda Nândrea Gomes Antunes (MG)

Assistente 2: Leonardo Henrique Pereira (MG)

4º Árbitro: Luís César de Oliveira Magalhães (CE)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

Assistente do VAR: Marcus Vinícius Gomes (MG)