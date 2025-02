Messi e Suárez são multados pela MLS por confusão com árbitro e jogador do New York City

Os principais jogadores do Inter Miami, Lionel Messi e Luis Suárez, foram multados pelo Comitê Disciplinar da MLS, a liga de futebol dos Estados Unidos. O motivo foi o mesmo para ambos: o órgão considera que eles "violaram a política de colocar as mãos no rosto/cabeça/pescoço de um adversário", no duelo contra o New York City, dia 22 de fevereiro.



A confusão com Messi aconteceu após o apito final da partida. O time de Nova York vencia por 2 a 1, até Telasco Segovia empatar, nos acréscimos. Quando o árbitro Alexis da Silva apitou o fim do jogo, o jogador foi cobrá-lo.



O argentino, que já tinha passado o jogo reclamando de faltas, ofendeu o juiz por não ter expulsado o sérvio Strahinja Tanasijevic, que deu uma entrada dura em Suárez. "É um c**** e p*****. Covarde de m*****. Você não cumpriu a penalidade e ainda vai me dar cartão", disparou Messi, antes de receber amarelo pelos xingamentos.



Na sequência, Messi continuou a discutir. Outro alvo foi um integrante da comissão técnica do time de Nova York. O jogador chegou a segurá-lo pelo pescoço. Já o lance que levou Suárez a ser multado foi no intervalo, quando o uruguaio segurou um atleta adversário pela nuca.



As sanções não tiveram os valores revelados. Os jogadores não devem cumprir suspensão de jogos, já que receberam apenas as multas como punição.



Eles voltam a campo sob comando do técnico Javier Mascherano no duelo contra o Sporting Kansas City, pela Copa dos Campeões da Concacaf, ainda nesta terça-feira. O time de Miami venceu o jogo de ida por 1 a 0.