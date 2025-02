Pedro Raul explica escolha pelo Ceará e relembra gol no Fortaleza: ‘que se repita’

O atacante Pedro Raul foi apresentado oficialmente pelo Ceará Sporting Club nesta terça-feira (25). Novo camisa 9 do clube, o centroavante foi emprestado pelo Corinthians até o fim da temporada de 2025 e explicou a escolha pelo Vovô após recusar outras investidas na atual janela de transferência.

"Eu enxergo (o acerto) da melhor maneira possível porque eu estava buscando no Corinthians. Por questão tática, o treinador (Ramón Díaz) tinha outra característica de atacante, eu não tive muitas possibilidades lá, e entendi que o projeto do Ceará estava muito alinhado com o meu, de ter a certeza e a convicção de que era a melhor pra mim. A responsabilidade é a de todo clube grande da Série A do Brasileiro, e estou pronto para viver isso, para corresponder em campo”. Pedro Raul Atacante do Ceará

Com um estágio físico positivo, Pedro Raul aguarda apenas a regularização no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para estrear pelo time cearense. Sobre a expectativa de estrear, ressaltou o peso do Clássico-Rei e lembrou que já marcou gol no Fortaleza.

"É uma expectativa grande porque sempre que vinha jogar aqui (no Castelão) era muito difícil, a gente vinha a festa da torcida, era muito maneiro viver isso. Entrar em um Castelão lotado deve ser fora de série, já tive chance de viver isso, fiz dois gols, depois, em 2022, teve um gol no Fortaleza também. É bom, né? Que se repita, uma expectativa enorme para sentir o calor da torcida”, afirmou.

Com 28 anos, Pedro Raul irá disputar posição mais centralizado no ataque com Aylon e Guilherme. O próximo compromisso alvinegro é domingo (2), às 17h, contra o Maracanã, pela jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.