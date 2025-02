Dispositivos para reconhecimento facial começam a ser instalados na Arena Castelão

O Governo do Ceará já começou a instalação dos dispositivos para reconhecimento facial na Arena Castelão esta semana. Os equipamentos ficarão nos mesmos locais onde hoje os torcedores têm acesso usando ingressos ou cartões de sócio-torcedor.

A tecnologia está sendo viabilizada e instalada pela Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará (ETICE) com suporte da Secretaria de Esportes do Estado (SESPORTE).

As catracas antigas permanecerão com o acréscimo dos equipamentos de leitura para reconhecimento facial, até o processo ser finalizado. A previsão é que o sistema esteja funcionando plenamente no primeiro jogo da final do Campeonato Cearense de futebol, em 15 de março. A partir daí, o acesso dar-se-á somente por reconhecimento facial.

Legenda: Os equipamentos ficarão nos mesmos locais onde hoje os torcedores têm acesso usando ingressos ou cartões de sócio-torcedor Foto: Divulgação / Governo do Estado do Ceará

Reunião com clubes para definir processo de cadastro

Nesta quarta (26), às 16h, na sede da ETICE, haverá reunião com os representantes dos clubes para definir o processo de cadastramento dos torcedores.

“No ato da compra, o torcedor será direcionado para uma plataforma para realizar a biometria facial. A imagem deverá ser limpa, sem acessórios – bonés, chapéus ou óculos escuros por exemplo – para ser aceita. A partir do dia 15 de março, ele só entrará no estádio por meio do reconhecimento facial, mesmo com ingresso comprado”, explicou o presidente da ETICE, Francisco Barbosa.

Para jogos de competições nacionais, os torcedores adversários deverão adotar o mesmo procedimento e realizar a biometria, sob a responsabilidade do clube mandante, que fará a venda dos ingressos para a partida. “Os torcedores terão mais segurança, porque as imagens serão disponibilizadas para cruzamento dos dados. Os torcedores que já possuem histórico na Secretaria de Segurança Pública e Defesa da Cidadania, por exemplo, serão imediatamente identificados”, explicou Barbosa.