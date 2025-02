Ceará vence Flamengo e conquista 5ª vitória consecutiva na Superliga B de Vôlei Feminino

O Ceará conquistou a quinta vitória consecutiva na Superliga B de Vôlei Feminino. Com uma atuação espetacular, mostrando toda a resiliência do grupo, o Vozão venceu o Flamengo nesta segunda-feira, 24, por 3 sets a 2, com parciais de 25/17, 24/26, 31/33, 27/25 e 15/8.

Para superar o Rubro-Negro carioca, o Ceará contou com mais de 1.000 torcedores presentes no Ginásio Aécio de Borba, registrando o maior público da equipe na competição nacional. Com a vitória, o Alvinegro de Porangabuçu alcança os 22 pontos, mantendo-se na 5ª colocação na tabela de classificação.

A equipe de Raphael Dantas volta à quadra no dia 11 de março (terça-feira), às 19h30min (de Brasília), contra o Tijuca Tênis Clube. O confronto, no Ginásio Aécio de Borba, pode confirmar a vaga do Ceará nos playoffs da Superliga B.

Legenda: Com a vitória, o Vozão se aproximou de uma vaga nos playoffs da Superliga B Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

COMO FOI O JOGO

Ceará e Flamengo travaram um duelo disputado, decidido no detalhe. Defensivamente, o Alvinegro apresentou comportamento sólido, conseguindo sustentar o ímpeto adversário. Ofensivamente, conseguiu a partir dos saques e dos contra-ataques abrir margem para o Rubro-Negro carioca, encerrando o primeiro set com vitória por 25 a 17.

O cenário do primeiro set se repetiu no segundo. Ponto a ponto, Ceará e Flamengo foram alternando a vantagem no placar. A equipe cearense, na reta final, chegou a ficar dois pontos atrás, virou, mas foi superada com decisões polêmicas da arbitragem por 24 a 26.

A tensão tomou conta da partida. Após um início turbulento, o Ceará abriu margem contra o Flamengo, chegando a ter quatro oportunidades de encerrar o set. Porém, a equipe carioca cresceu na partida, conseguiu controlar o ímpeto adversário e, após uma disputa ponto a ponto, venceu por 31 a 33.

Legenda: As meninas do Vozão venceram a 5ª seguida na Superliga B de Vôlei Feminino Foto: Stephan Eilert / Ceará SC

O desgaste causado pelo terceiro set impactou no início de duelo do Ceará. A equipe de Raphael Dantas chegou a ficar cinco pontos atrás do placar, mas buscou o empate a partir dos saques da Isabele. Com o confronto empatado, Domi chamou a responsabilidade no momento decisivo e deixou o Vovô em vantagem. Após um rally espetacular, com a entrega de todas as jogadoras, Anny fechou o período em 27 a 25.

A virada diante do Flamengo deu novo ânimo para as atletas alvinegras disputarem o tie-break, ignorando totalmente o desgaste físico causado pelo confronto disputado. Concentradas, utilizaram-se dos saques viagens da chilena Domi para ferir as adversárias e abrirem vantagem no placar. Exemplares em quadra, consistentes no ataque e na defesa, conseguram superar o Rubro-Negro ao vencerem por 15 a 8.