Fortaleza antecipa conversas para compra de Kervin Andrade junto ao La Guaira

Destaque do Fortaleza neste início de temporada, o venezuelano Kervin Andrade, de 18 anos, tem chamado a atenção de outras equipes do futebol brasileiro e até de fora do país. Preocupado em manter a joia no Pici, a diretoria do Leão resolveu antecipar a compra do atleta e já trata do assunto diretamente com o Deportivo La Guaira-VEN, dono do “passe” do meia.

O empréstimo de Kervin ao Fortaleza, que foi ampliado recentemente, mas o período já havia sido acordado anteriormente, vai até 31 de dezembro e o time cearense tem uma opção de compra até lá. Mesmo com a prioridade, o Tricolor quer comprar logo os 50% de direitos econômicos previstos para venda. O valor é mantido em sigilo, mas a transação será executada em dólar.

Kervin participou dos sete jogos do Fortaleza em 2024 até aqui, sendo titular em apenas dois como titular e mesmo assim divide com Pikachu o posto de atleta com mais participações em gols na temporada, tendo anotado dois tentos e sido o autor da assistência para outros três. O camisa 77 já acumula 457 minutos jogados pelo time profissional do Fortaleza.

O venezuelano já havia sido um dos destaques do Leão na disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com três gols marcados e uma assistência. Ele foi agregado ao time profissional logo que voltou do torneio de base e na estreia, contra o Horizonte, roubou a cena.

Com personalidade, Kervin não tem sentido as participações na equipe principal do Leão e por isso tem sido opção recorrente para o técnico Juan Pablo Vojvoda. "(Estou) Aproveitando cada oportunidade que o professor dá para mim, e agradecer tanto a ele como a cada um da comissão técnica, e aos jogadores que dão sempre a confiança para mim, para eu jogar e fazer as coisas que eu sei”, disse o meia, após vitória do Fortaleza sobre o River-PI, pela Copa do Nordeste.