Fortaleza x River/PI: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Fortaleza entra em campo nesta quarta-feira (14), pela 3ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. O Tricolor de Aço recebe o River/PI, às 19 horas no Castelão, buscando a reação após perder na rodada anterior.

Onde assistir

A Verdinha vai transmitir todas as emoções da partida com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

Como chega o Leão

O Leão foi derrotado pelo CRB fora de casa no último domingo, perdendo sua invencibilidade na temporada, está em 3º na tabela com 3 pontos e busca reagir de olho na liderança do Grupo B.

Para o confronto, Vojvoda deve continuar com mudanças na escalação. Mas com a proximidade do Clássico-Rei diante do Ceará no dia 17, a tendência é que um time reserva seja utilizado, já que contra o CRB o time jogou com sua força máxima.

Vojvoda comentou a importância do Fortaleza voltar a vencer na competição.

"Sabemos que é um time que ganhou uma partida importante (contra o Bahia), mas na sua casa. Então, viemos de uma derrota. A partir daí cada ponto é importante, cada partida é importante. É uma competição igualada pela condição fora ou dentro de casa. Agora temos que recuperar bem e trabalhar para a partida de quarta-feira", disse o técnico.

Como chega o River

O Galo vem empolgado após a brilhante vitória diante do poderoso Bahia por 1 a 0 em Teresina. O resultado animou a equipe em busca de uma vaga no G4, se recuperando de derrota para o Treze/PB, na estreia. No Campeonato Piauiense, faz boa campanha - 4 vitórias em 5 jogos - e busca surpreender o Fortaleza nesta quarta-feira.

Prováveis escalações

Fortaleza: João Ricardo; Dudu, Kuscevic, Cardona, Pacheco; Sasha, Kauan, Luquinhas; Marinho, Machuca, Galhardo. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

River: Joanderson, Wesley, Vivico, Lucas Mingoti, Leandro Amaro, Izaldo, Darlan, Escuro, Iago Felipe, Felipe Pará, Crislan. Técnico: Fabiano Soares



Ficha Técnica | Fortaleza x River/PI

Data: 14/02/2024

Local: Castelão

Horário: 19h (horário de Brasília)

Transmissão: Verdinha e tempo Real no Diário do Nordeste

Árbitro: Rafael Santos de Andrade - SE

Assistentes: Ailton Farias da Silva - SE e Vaneide Vieira de Gois - SE