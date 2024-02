Kervin Andrade assina novo contrato de empréstimo com o Fortaleza até dezembro; entenda

Destaque do Fortaleza no início desta temporada, o venezuelano Kervin Andrade, de apenas 18 anos, teve seu empréstimo estendido até o fim de 2024. O novo vínculo já entrou no BID da CBF nesta quinta-feira (1).

O vínculo anterior do meia terminaria no fim de julho, mas quando trouxe Kervin do La Guaira, o Tricolor já havia acordado um período de 18 meses. Registros de empréstimos, porém, podem ter duração máxima de um ano, por isso o Leão precisou encerrar o contrato em vigência para regularizar um novo.

Com participação nos três jogos que o Tricolor disputou neste ano até aqui, sendo um deles como titular, Kervin acumula um gol e duas assistências. A diretoria do Fortaleza deve executar a compra do atleta ao fim do empréstimo.

O meia venezuelano chegou ao Pici em julho do ano passado, para as categorias de base do Leão. Destaque da Copinha este ano, foi agregado ao time principal, com o aval do técnico Juan Pablo Vojvoda.