Lucero ressalta foco e raça do Fortaleza para disputa do Clássico-Rei: 'Vamos jogar tudo'

Em busca de garantir sua classificação de forma matemática para as semifinais do Campeonato Cearense, o Fortaleza terá uma parada dura na última rodada da primeira fase da competição. Neste sábado o Leão enfrenta o Ceará, às 16h40, na Arena Castelão, e o atacante Lucero, que vai disputar seu sexto Clássico-Rei pelo Tricolor ressaltou a força do elenco e a importância do duelo para o time.

Lucero Atacante do Fortaleza "Aqui não importa se o Ceará joga a Série B e a gente joga Série A, quem tem o melhor plantel ou os melhores jogadores. É um clássico e os dois times deixam a vida. Então não podemos desprestigiar. Dentro de campo, vamos jogar tudo para poder ganhar. Ano passado, como era minha primeira vez, eu queria ver como era tudo. Falavam da torcida fazer uma grande festa e isso era muito bonito. Sei que vão fazer novamente. A gente fica pensando no que vai fazer e com muita concentração no jogo", disse.

Lucero Atacante do Fortaleza "Estamos preparados. Sabemos o que significa para o clube, para o torcedor, para nós jogadores. Os clássicos são grandes partidas para jogar e ganhar. Então, esperamos dar o melhor de nós para poder conseguir a vitória", completou.

Para o duelo, o Leão deve contar com força máxima, já que poupou alguns titulares diante do River-PI pelo Nordestão. No entanto, com a lesão de Calebe, jovens como Kauan e Kervin podem aparecer como surpresa entre os titulares. Para Lucero, os atletas estão demonstrando a capacidade necessária para atuar na equipe principal do Fortaleza.

Lucero Atacante do Fortaleza "A verdade é que o grupo está muito contente com eles, como eles vêm trabalhando desde que iniciaram a pré-temporada. Kauan tem mais tempo com a gente. Kervin, desde que chegou no primeiro dia, tem muita vontade e muito entusiasmo. Demonstrou que podia jogar, o treinador deu oportunidade e ele aproveitou de uma boa maneira. Se estão aqui é porque podem jogar. No momento do jogo, eles vão fazer o que sabem fazer. Só posso falar para que tentem maneirar na ansiedade e que a única forma que vão aprender tudo é acertando e errando. Eles sozinhos vão encontrar os seus melhores caminhos", afirmou.

VEJA A COLETIVA COMPLETA: