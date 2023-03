Atlético-CE pressiona Ferroviário para liberar Erick Pulga para o Ceará após Nordestão; entenda

A diretoria do Atlético-CE emitiu uma nota, nesta terça-feira (14), detalhando a situação do atacante Erick Pulga, que está emprestado ao Ferroviário. O jogador de 22 anos é um dos destaques regionais da temporada de e, cobiçado no mercado, tem negociação avançada com o Ceará.

Segundo o comunicado, a Águia da Precabura emprestou Erick Pulga até 30 de outubro. No acordo, em caso de uma negociação neste período, o Tubarão da Barra iria receber 30% de taxa de vitrine.

Com uma proposta de transferência oficial recebida, a gestão do Atlético-CE decidiu ainda ceder mais 10% dos direitos econômicos do atacante ao Ferroviário, caso o time coral aceitasse liberá-lo depois de encerrada participações na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Cearense.

No vínculo, a decisão de venda de Pulga até 30 de outubro de 2023 pertence ao Ferrão. Por isso, o atual detentor dos direitos econômicos ofereceu condições favoráveis a equipe coral: ‘É escolha do Ferroviário’, que certamente sabe o que faz’, diz trecho do documento divulgado nas redes sociais.

Caso o Ferroviário não aceite uma transferência, ao término do contrato de empréstimo, o time não receberá nenhuma receita se Pulga for envolvido em uma venda. Em 18 jogos com a camisa coral em 2023, o atleta tem nove gols e três assistências - é o artilheiro da Copa do Nordeste, com cinco.

Nota oficial do Ferroviário

O Ferroviário Atlético Clube, através da presidência de sua diretoria executiva, informa que qualquer proposta envolvendo o jogador Erick Pulga somente será analisada após o fim da participação do clube no Estadual.

De momento, o único e exclusivo foco são nas decisões que estão por vir, ir o mais longe possível em todas as competições que estão sendo disputadas e, consequentemente, reforçar ainda mais a equipe para o nosso objetivo maior do ano, que é o Campeonato Brasileiro.