Atacante Erick Pulga assina pré-contrato com o Ceará

O atacante Erick Pulga assinou um pré-contrato com o Ceará e será reforço do Vovô para a Série B do Brasileiro. A informação é do repórter André Almeida, do Sistema Verdes Mares. O jogador se apresentará ao Vovô para a Série B do Brasileiro em abril e chega em definitivo.

Pulga é jogador do Atlético Cearense e estava emprestado ao Ferroviário até 30 de outubro deste ano. O Tubarão da Barra vai receber uma compensação financeira pela cláusula de vitine, enquanto a Àguia receberá o valor da multa e parte dos direitos econômicos.

Desejo de jogar no Ceará

O jovem atacante concedeu entrevista nesta segunda-feira (13), no programa Jogada 1º Tempo, na TV Diário e na Rádio Verdinha, e comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vovô.

“Fico feliz pelo carinho da torcida do Ceará. O Ceará é uma grandeza aqui do estado e merece estar na Série A. Seria uma boa, futuramente”.

Em 2023, o jogador entrou em campo 17 vezes, marcou 9 gols e concedeu 3 assistências.