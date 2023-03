Erick Pulga diz que gostaria de defender o Ceará: ‘seria uma boa’

O jovem atacante Erick Pulga, destaque do Ferroviário neste início de temporada, deixou as portas abertas para uma possível negociação com o Ceará. O jogador de 22 anos, que em 2023 já soma nove gols, participou de entrevista no programa Jogada 1º Tempo, na TV Diário e na Rádio Verdinha, e comentou sobre a possibilidade de vestir a camisa do Vovô.

“Fico feliz pelo carinho da torcida do Ceará. O Ceará é uma grandeza aqui do estado e merece estar na Série A. Seria uma boa, futuramente”, respondeu o jogador ao ser questionado sobre a possibilidade de defender o Alvinegro. Brilhando com a camisa do Ferroviário, o jogador tem sido um dos nomes mais pedidos pelos torcedores do Ceará.

Apesar de não descartar a possibilidade de jogar no Ceará, Erick Pulga deixou claro que seu maior sonho é vestir a camisa de outra equipe brasileira. “O time que eu queria jogar é o time de coração, que é o Palmeiras, time que meu pai torce e eu queria muito jogar no Palmeiras”, destacou o atacante.

Erick Pulga pertence ao Atlético-CE, mas está emprestado ao Ferroviário desde o início da temporada 2023. Com a camisa coral, são 17 jogos, nove gols e três assistências. Titular absoluto, o atacante é um dos destaques da equipe cearense, sendo inclusive o atual artilheiro da Copa do Nordeste, com cinco gols marcados nesta edição da competição.

