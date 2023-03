Ferroviário x Fortaleza ao vivo: acompanhe em tempo real

Ferroviário e Fortaleza entram em campo neste domingo (12), às 18h30 de Brasília, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), para disputar o jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2023.

O Ferroviário, mandante nesta partida, eliminou o Maracanã nas quartas de final, tendo vencido os dois confrontos: 2 a 0 e 3 a 1. No meio de semana, ainda derrotou o Santa Cruz, em jogo válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

Já o Fortaleza garantiu classificação direta para semifinais do Estadual. Além do torneio, a equipe disputa a Copa do Nordeste e a pré-Libertadores. Na última quinta-feira (9), o Leão foi derrotado em casa pelo Cerro Porteño, no jogo de ida da terceira fase eliminatória da competição da Conmebol.

Ferroviário x Fortaleza | Acompanhe em tempo real

Legenda: Jogo acontece na Arena Castelão Foto: Kid Júnior/SVM

Prováveis escalações

Ferroviário | Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Roni Lobo e Mattheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista e Felipe Guedes; Deizinho; Erick Pulga e Ciel. Técnico : Paulinho Kobayashi.

Douglas Dias; Rodrigo Negueba, Éder Lima, Roni Lobo e Mattheus Silva; Lincoln, Vinícius Paulista e Felipe Guedes; Deizinho; Erick Pulga e Ciel. : Paulinho Kobayashi. Fortaleza | João Ricardo; Brítez, Benevenuto, Ceballos e Bruno Pacheco; Sasha, Hércules, Pochettino e Yago Pikachu; Guilherme e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Ferroviário x Fortaleza | Ficha técnica