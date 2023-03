Iguatu x Ceará ao vivo: acompanhe em tempo real

Iguatu e Ceará entram em campo neste domingo (12), às 09h de Brasília, no Estádio Morenão, em Iguatu (CE), para disputar o jogo de ida das semifinais do Campeonato Cearense 2023.

O Iguatu, mandante nesta partida, eliminou o Atlético-CE nas quartas de final, tendo vencido os dois confrontos: 2 a 1 no jogo de ida e 1 a 0 na volta. No meio de semana, a equipe foi eliminada pelo Santos na segunda fase da Copa do Brasil, perdendo para o Peixe na Vila Belmiro por 3 a 0.

Já o Ceará garantiu classificação direta para as semifinais do estadual. A equipe, que vive um bom momento neste início de temporada, tropeçou no meio de semana e acabou sendo derrotada pelo Vitória por 2 a 0, jogando fora de casa, em confronto válido pela fase de grupos da Copa do Nordeste.

ACOMPANHE IGUATU X CEARÁ EM TEMPO REAL

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Iguatu: Marcelo; Talisson Calcinha, Regineldo, Max Oliveira e Wender; Guidio, Caxito, Dedeco e Pedrinho; Luís Soares e Thiaguinho. Técnico: Washington Luiz.

Ceará: Richard; Caíque Gonçalves, Tiago Pagnussat, David Ricardo e Willian Formiga; Richardson, Arthur Rezende e Guilherme Castilho; Janderson, Erick e Vitor Gabriel. Técnico: Gustavo Morínigo.

IGUATU X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Local: Estádio Morenão, em Iguatu (CE)

Data: 12/03/2023 (domingo)

Horário: 09h (de Brasília)

Árbitro: Adriano Barros Carneiro (CE)