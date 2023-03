Richardson critica jogo pela manhã em Iguatu: 'Eu não entendo como aceitar um jogo às 9 horas'

Um dos líderes do atual elenco alvinegro, Richardson não poupou críticas à escolha do horário para a partida diante do Iguatu, no domingo, às 9 horas, na cidade do Centro-Sul. O volante concedeu coletiva pré-jogo na manhã desta sexta-feira (10), no CT de Porangabuçu.

Richardson volante do Ceará "Fisiologicamente vai ser um jogo muito difícil, porque às 9 horas da manhã no sertão do Ceará é muito complicado. Inclusive, deixo a insatisfação nossa como atleta. Acredito que todo mundo quer ver um grande espetáculo e, fisiologicamente, é quase impossível nós termos intensidade os 90 minutos jogando esse horário no sertão cearense", avalia Richardson.

O volante, que foi poupado da partida contra o Vitória, no meio da semana, disse não compreender o critério utilizado para a troca de horários na outra competição. Como efeito de comparação, Richardson lembrou dos jogos do time feminino do Alvinegro.

"Eu não entendo como aceitar um jogo às 9 horas da manhã no sertão do Ceará. É inviável, a gente teve na semana passada as meninas [time feminino do Ceará] jogando às 10 horas da manhã. Se na capital é difícil, imagina em Iguatu”, comparou o jogador.

RISCO PARA OS ATLETAS

Ainda na mesma resposta feita na coletiva, o volante do Vozão indagou sobre os possíveis responsáveis em relação aos perigos que os atletas correm.

Richardson volante do Ceará “Se acontece alguma coisa com um atleta do Ceará ou Iguatu pelo desgaste, quem será responsabilizado por isso? É uma questão complicada fisiologicamente para o atleta, mas é o que a gente tem, é o nosso trabalho”, ressaltou o volante.

No início da semana, o Iguatu chegou a acionar a Justiça do Trabalho para que o jogo mudasse de horário. Porém, o pedido foi rejeitado pelo juiz.

DISPUTA NO MEIO-CAMPO

Questionado sobre a concorrência entre os volantes, Richardson despistou sobre as escolhas de Gustavo Morínigo. A chegada de Willian Maranhão deixa ainda mais acesa a briga pela titularidade no elenco do Ceará.

"A gente está acostumado a sempre disputar a posição dentro do elenco, acho que isso só tem a ganhar a nossa equipe. A gente tem muita qualidade no meio-campo, os jogadores que vem tendo oportunidades, o professor sempre tenta escolher os que estão melhores e aptos para disputarem da melhor maneira cada jogo.

No último Clássico-Rei, pela Copa do Nordeste, o camisa 6 foi titular ao lado de Arthur Rezende. Na ocasião, Caíque Gonçalves estava suspenso e não pode enfrentar o Fortaleza.