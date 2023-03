O Ceará enfrenta o Vitória no estádio Barradão, em Salvador (BA), pela 7ª rodada da Copa do Nordeste. O Vozão é líder do Grupo B com 13 pontos e se vencer, garante vaga antecipada ao mata-mata. O time baiano já está eliminado, com apenas 3 pontos no Grupo A.

