Aproveitamento do Ceará sem trio de ataque titular cai quase pela metade; veja números

O Ceará encontrou um trio de ataque titular no início da temporada de 2023, com grandes atuações de Erick, Vitor Gabriel e Janderson. Quando iniciaram os jogos juntos, o desempenho alvinegro é de 100%. O alerta é: sem esse conjunto, quando pelo menos um dos jogadores não está no plantel titular, o rendimento do Vovô é 50% menor.

Na última quarta-feira (8), o time poupou o plantel diante do Vitória-BA e acabou derrotado por 2 a 0. E foi a segunda derrota da equipe na temporada. Essa foi também a segunda partida da temporada em que não balançou as redes. O revés e a falta de gols refletem o baixo rendimento dos reservas do setor ofensivo do Alvinegro até o momento.

Enquanto Erick, Janderson e Vitor Gabriel vivem boa fase e conduzem o bom momento do Ceará, somando 12 gols juntos, os seus substitutos não têm conseguido manter o mesmo nível de atuação quando exigidos.

ATAQUE TITULAR

Erick : 11 jogos e 5 gols

: 11 jogos e 5 gols Vitor Gabriel : 11 jogos e 4 gols

: 11 jogos e 4 gols Janderson: 12 jogos e 3 gols

TOTAL: 12 GOLS

ATAQUE RESERVA

Hygor Cléber : 7 jogos e 0 gols

: 7 jogos e 0 gols Leandro Carvalho : 1 jogo e 0 gols

: 1 jogo e 0 gols Álvaro : 1 jogo e 0 gols

: 1 jogo e 0 gols Luvannor : 11 jogos e 2 gols

: 11 jogos e 2 gols Caio Rafael : 2 jogos e 0 gols

: 2 jogos e 0 gols Chay: 8 jogos e 0 gols

TOTAL: 2 GOLS

O rendimento do ataque parece estar intimamente relacionado ao aproveitamento geral do clube. Nos jogos em que Erick, Janderson e Vitor Gabriel foram titulares juntos, o aproveitamento foi máximo. A realidade é um pouco diferente quando algum atacante considerado reserva foi escalado no time titular.

ERICK, JANDERSON E VITOR GABRIEL TITULARES

Ceará 2 x 1 Fortaleza

Ceará 3 x 2 Sport

Fluminense-PI 2 x 5 Ceará

Caldense 0 x 3 Ceará

Ceará 2 x 0 Fortaleza

APROVEITAMENTO: 100%

JOGOS EM QUE ALGUM ATACANTE RESERVA FOI TITULAR

Guarani de Juazeiro 0 x 5 Ceará

Ferroviário 3 x 0 Ceará

Ceará 4 x 0 Pacajus

Ceará 2 x 1 Maracanã

Ferroviário 1 x 1 Ceará

Ceará 2 x 0 Sampaio Corrêa

CRB 1 x 1 Ceará

Vitória 2 x 0 Ceará

APROVEITAMENTO: 58,3%

No domingo (12), o Ceará volta a campo, desta vez pelo Campeonato Cearense. O Vovô encara o Iguatu pelo jogo de ida das semifinais da competição estadual. A partida acontece às 9h, no Estádio Morenão, em Iguatu/CE. O treinador Gustavo Morínigo deve promover o retorno do trio Erick, Janderson e Vitor Gabriel ao time titular.