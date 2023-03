Iguatu aciona Justiça para alterar horário do jogo contra o Ceará; entenda polêmica

O Iguatu acionou a Justiça do Trabalho para solucionar o problema envolvendo o horário do jogo contra o Ceará pelo Campeonato Cearense de futebol. A partida está prevista para o dia 12 de março às 9h, porém a equipe do interior chega no aeroporto de Juazeiro do Norte, distante 154 quilômetros da cidade, somente no dia 11 às 3 horas da manhã, após o jogo pela Copa do Brasil contra o Santos, dificultando a realização da partida contra o alvinegro cearense.

O presidente da equipe do Iguatu, Antônio Dias, explicou que a chegada da equipe vai ser feita somente do dia 11, por conta da liberação das passagens pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que só foi feita para esta data e horário.

Antônio ainda explicou que acionou a Justiça, juntamente com o Sindicado dos atletas para que o jogo não aconteça às 9h da manhã e propôs uma solução.

"A gente acionou a Justiça, com o Sindicato, para que esse jogo não aconteça às 9h. Estamos aguardando o que vai acontecer. Jogo a partir das 16h a gente até aceita, mas nesse horário fica sem condição. Não tem condição de jogo. Vamos descer em Juazeiro e ainda vamos ter gasto a mais para que os atletas fiquem em Juazeiro. Teríamos que ir para Iguatu somente no domingo (12)", disse o presidente.

Antônio ainda comentou o que poderá ser feito caso a Federação Cearense não altere o horário do jogo.

"Se não tiver mudança, a gente, infelizmente, vai acatar e entrar. Iguatu, né? A gente pode ser punido", encerrou.