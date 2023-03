Contra Iguatu e Ituano, Ceará terá dois jogos decisivos como visitante; veja retrospecto em 2023

Os dois próximos jogos do Ceará serão fora de casa e decisivos para as pretenções alvinegras no Campeonato Cearense e Copa do Brasil. No domingo (12), o Vovô visita o Iguatu no Morenão, na abertura das semifinais e na quarta-feira (15), enfrenta o Ituano, no estádio Novelli Junior, em jogo único pela 2ª Fase da Copa do Brasil.

Em grande fase na temporada - são 13 jogos e 9 vitórias - praticamente metade deles foi como visitante e o retrospecto é positivo.

Em 7 jogos como visitante em 2023, o Ceará venceu 3, empatou 2 e perdeu 2. São 15 gols marcados e 9 sofridos, com um aproveitamento de 52%. Ou seja, mesmo como visitante, a média de gols marcados é superior a dois por partida.

Legenda: O atacante Vitor Gabriel é o jogador com mais gols pelo Vovô em jogos fora de casa no ano: 3 Foto: Fausto Filho/Ceará SC.

Os pontos altos dos jogos fora de casa foram as vitórias contra Caldense (3x0 pela Copa do Brasil), Guarani de Juazeiro (5x0 pelo Campeonato Cearense) e Fluminense/PI (5x2 pela Copa do Nordeste).

Em 2 dos 7 jogos, o Vovô atuou com uma equipe reserva: CRB (1x1), Vitória (0x2)

Veja retrospecto do Vovô fora de casa em 2023

Guarani de Juazeiro 0x5 Ceará

Gols: Tiago Pagnussat, Vitor Gabriel, Luiz Otávio, Jean Carlos e Guilherme Castilho

Ferroviário 3x0 Ceará

Ferroviário 1x1 Ceará

Gol: David Ricardo

CRB 1x1 Ceará

Gol: Erick

Fluminense-PI 2x5 Ceará

Gols: Arthur Rezende, Vitor Gabriel, Guilherme Castilho, Erick e Jean Carlos

Caldense 0x3 Ceará

Gols: Janderson, Vitor Gabriel e Luvannor

VItória 2x0 Ceará