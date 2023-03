O Iguatu escreveu uma carta aberta para o Santos após o confronto entre as equipes pela Copa do Brasil. Na publicação o time cearense agradeceu pela receptividade paulista e ressaltou a realização da equipe depois de ter jogado "no solo de Pelé", como citado no texto.

Legenda: Iguatu escreve carta ao Santos e agradece receptividade paulista: 'seremos eternamente gratos' Foto: Reprodução / Instagram Iguatu

Leia o texto:

Carta aberta ao @santosfc

O futebol se resolve dentro de quatro linhas , onde 22 pessoas querem colocar uma circunferência dentro de um retângulo.

Fora dessa geometria existe algo que se chama receptividade!!!!

Obrigado, Santos, obrigado a cidade de Santos,pela acolhida, pela atenção, por nos proporcionar na nossa primeira saída do nosso Estado um verdadeiro abrigo, o sentimento foi de acolhimento.

Antes, nunca, fomos tão bem recebidos em outro lugar, como fomos aqui.O rei, não do futebol , mas da música dizia que : “ as curvas se acabam e na estrada de Santos eu não vou mais passar”

Nós podemos nunca mais passar fisicamente por aqui, mas no nosso coração seremos eternamente gratos por tudo que fizeram por nós!

Obrigado a todos vocês que fazem os Santos Futebol clube por tamanha consideração conosco, que nem nos nossos melhores sonhos,poderíamos sonhar em está jogando no solo de Pelé.

Que Deus possa iluminar o caminho de vocês e que consigam conquistar todos os objetivos trilhados para esse ano.

Foi sensacional!💙

Apesar de ter sido derrotado por 3 a 0 pelo Santos com gols de Lucas Barbosa e Marcos Leonardo (2x), o jogo vai ficar marcado na história do Iguatu, já que esta foi a primeira viagem do clube cearense para fora do estado para a disputa de uma partida.

RESPOSTA DO SANTOS

O perfil oficial do Santos no Instagram respondeu a equipe do Iguatu na publicação e aproveitou para desejar sorte nas próximas atuações. O jogador cearense e ex-Ceará, Felipe Jonatan, usou a postagem para expor seu contentamento em ver os clubes do seu estado natal disputando competições nacionais.