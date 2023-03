Santos x Iguatu: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Santos e Iguatu entram em campo nesta quinta-feira (9), às 21h30 de Brasília, na Vila Belmiro, em Santos (SP), para disputar a segunda fase da Copa do Brasil, o principal torneio eliminatório do futebol brasileiro.

O Santos chega a esta partida após ter eliminado o Ceilândia-DF na primeira fase da Copa do Brasil 2023. Jogando fora de casa, o Alvinegro Praiano venceu o duelo por 1 a 0, com gol de Joaquim. No Campeonato Paulista, a equipe comandada por Odair Hellmann não conseguiu classificação para as quartas de final.

Já o Iguatu eliminou o América-RN na primeira fase da Copa do Brasil para garantir vaga na segunda fase do torneio. Jogando diante de seu torcedor, a equipe cearense venceu o rival potiguar por 1 a 0, com gol de Talisson Calcinha. No Campeonato Cearense, o Azulão está classificado para as semifinais, onde enfrenta o Ceará.

“Temos feito uma temporada muito boa. Conquistamos a classificação para as semifinais do Campeonato Cearense e passamos de fase na Copa do Brasil. Isso tudo é fruto de um grande trabalho que todos têm feito. Sabemos que o jogo contra o Santos será muito difícil, vamos enfrentar um gigante do futebol brasileiro. Respeitamos muito o Santos, mas o nosso foco e objetivo é conquistar essa classificação e seguir fazendo história na Copa do Brasil”, disse o meia Pedrinho, do Azulão.

DUELO HISTÓRICO

Esta será inclusive a primeira partida oficial disputada pelo Iguatu fora do estado do Ceará. A equipe trata, portanto, a ida à Vila Belmiro como um dos principais momentos de sua história. A Associação Desportiva Iguatu foi fundada no dia 11 de março de 2010. O jogo histórico acontece dois dias antes do clube completar 13 anos de fundação.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV e pelo Premiere.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Santos: João Paulo; João Lucas, Maicon, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Rodrigo Fernández, Dodi e Lucas Lima; Lucas Barbosa ( ngelo), Marcos Leonardo e Lucas Braga (Daniel Ruiz). Técnico: Odair Hellmann.

Iguatu: Marcelo, Calcinha, Regineldo, Max Oliveira, Wender, Guidio, Dedeco, Tiaguinho, Pedrinho, Caxito, Luís Soares. Técnico: Washington Luiz.

SANTOS X IGUATU | FICHA TÉCNICA

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Data: 09/03/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)