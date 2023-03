Copa do Brasil define mais três clubes classificados à 3ª fase nesta quinta-feira (9); confira

A Copa do Brasil conheceu, nesta quinta (9), mais três classificados à 3ª fase. Santos, Náutico e Botafogo/SP confirmaram o favoritismo e eliminaram Iguatu, Vila Nova/GO e São Raimundo/RR, respectivamente. Cada classificado garante a premiação de R$ 2,1 milhões.

O Santos recebeu o Iguatu e venceu por 3 a 0 na Vila Belmiro. O Azulão foi valente, lutou mas acabou derrotado e eliminado.

O Náutico venceu nos Aflitos com gols de Kayon e Nathan, com o Vila Nova/GO marcando com Neto Pessoa.

Já o Botafogo/SP, passou com mais tranquilidade no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto. Robinho, Diogo Silva e Lucas Oliveira marcaram para o Bota. E Carlinhos diminiu para o Azulão.



Como funciona a 3ª fase?

A partir da terceira fase, os duelos, que serão definidos por novo sorteio, serão feitos em dois jogos. Em caso de empate no placar agregado, a decisão vai para os pênaltis. Quem avançar às oitavas de final garante mais R$ 3,3 milhões.

A competição também ganhará 12 participantes: Flamengo, Palmeiras, Internacional, Fluminense, Corinthians, Athletico-PR, Atlético-MG e Fortaleza (oriundos da Libertadores), São Paulo (9ª colocado no último Brasileirão), Cruzeiro (campeão da Série B), Sport (vice-campeão da Copa do Nordeste) e Paysandu (campeão da Copa Verde).

Resultados da 2ª fase da Copa do Brasil

Terça-feira (7)

Brasil-RS 2 x 0 Ponte Preta

Quarta-feira (8)

Camboriú-SC 0 x 1 Bahia-BA

Remo-PA 2 x 1 São Luiz-RS

Tombense-MG 1 x 0 Retrô-PE

Quinta-feira (9)

19h | Náutico-PE 2x1 Vila Nova-GO

20h | Botafogo-SP 3x1 São Raimundo-RR

21h30 | Santos-SP 3x0 Iguatu-CE