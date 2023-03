Fortaleza é derrotado com atuação abaixo e terá missão difícil para seguir na Libertadores

O Fortaleza perdeu para o Cerro Porteño-PAR por 1 a 0 pela Libertadores. Nos primeiros 90 minutos da decisão pela vaga para a fase de grupos, na Arena Castelão, nesta quarta-feira (9), o time cearense foi derrotado com uma atuação abaixo e chances desperdiçadas: faltou mais efetividade ao Leão.

As oportunidades existiram, principalmente com um a mais em campo no 2º tempo. Antes, Galhardo também parou no goleiro Jean em pênalti. Assim, o peso da competição puniu. No maior torneio da América do Sul, ser letal é obrigatório, e o Cerro aproveitou uma das chances, com Churín no 1º tempo.

O cenário: buscar vitória por dois gols para se classificar ou um para as penalidades. Será um clima hostil, com necessidade de atacar e diante da tradição rival, mas a equipe está viva e pode reverter a situação, tem ferramentas para isso. Em 2022, na mesma Liberta, conseguiu superar Alianza Lima-PER e Colo-Colo-CHI fora de casa.

A partida ocorre na próxima quinta (16), às 19h, no estádio La Olla, em Assunção, no Paraguai. Antes, domingo (12), encara o Ferroviário, na Arena Castelão, às 18h, pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense.

Pouco inspirado e muito tenso

O Fortaleza esteve longe de uma boa exibição. No 4-4-2, com a mesma formação que goleou o Deportivo Maldonado-URU, teve muita dificuldade para envolver o Cerro quando eram 11 x 11 em campo. Ofensivamente, faltou criatividade e velocidade. Já defensivamente, ajustes individuais e mais compactação.

No âmbito coletivo, Vojvoda até tentou variar para o 3-5-2, mas os protagonistas não brilharam. Galhardo fez um jogo ruim, Pochettino oscilou e Tinga também esteve mal - a equipe não funcionou.

O impacto se transferiu ao campo como tensão. O time sentiu muito o pênalti, o gol sofrido e se distanciou da própria identidade, da organização. No fim, no “abafa”, não superou o goleiro Jean, inspirado.

Cenário muito difícil

O Cerro Porteño-PAR é um rival de muita tradição no cenário sul-americano: são 41 participações na Libertadores. Está invicto na temporada de 2023, com seis vitórias e quatro empates até o momento.

A vitória na Arena Castelão, com gol de Churín, nasce ao explorar as falhas defensivas do Fortaleza. E o ambiente de jogo travado existiu até os 22 minutos do 2º tempo, quando Rivas recebeu cartão vermelho.

A classificação tricolor, que já era um desafio, se torna ainda maior. Em caso de eliminação, há vaga na fase de grupos da Sul-Americana. O foco é a Liberta, mas o calendário internacional está garantido no Pici.

Fortaleza 0x1 Cerro Porteño | Ficha técnica

Competição: Libertadores - jogo de ida da 3ª fase eliminatória

Data: 9 de março, quinta-feira.

Horário: 19h.

Gol: Churín, aos 33' 1T (0x1).

Árbitro: Facundo Tello (ARG).

Cartões amarelos: Lucas Crispim e Thiago Galhardo (Fortaleza); Jean e Wilder Viera (Cerro).

Cartão vermelho: Rivas (Cerro).

Escalações

Fortaleza | Fernando Miguel, Tinga, Marcelo Benevenuto, Titi e Bruno Pacheco (Lucas Crispim); Caio Alexandre, Hércules (Pikachu), Tomas Pochettino e Calebe (Júnior Santos); Thiago Galhardo (Lucero) e Romarinho (Guilherme). Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Cerro Porteño | Jean; Espínola, Patiño, Báez e Rivas; Lucena (Samudio), Wílder Viera, Aquino (Bobadilla) e Carrizo (Galeano); Churín (Piris da Motta) e Morales (Giménez). Técnico: Facundo Sava.