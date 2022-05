Alianza Lima x Fortaleza pela Libertadores: veja horário, escalação e palpites para o jogo

O Fortaleza tem uma verdadeira decisão nesta quarta-feira (18) pela Copa Libertadores. A partida contra o Alianza Lima-PER, no estádio Nacional de Lima, no Peru, é daquelas que podem entrar para a história do clube. Isso porque o duelo, que se inicia às 23 horas (de Brasília), pode assegurar a continuidade do Tricolor em uma competição internacional.

Palpites

inter@

Se vencer o jogo, o Leão do Pici chega aos sete pontos e já se garante, no mínimo, na 3ª colocação do Grupo F, o que dá vaga nas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Mas, além disso, triunfo representa a manutenção do sonho de avançar de fase na própria Liberta, já que o Tricolor empata em pontos com o Colo-Colo-CHI e, aí, torce por tropeço do time chileno, que enfrenta o River Plate-ARG, nesta quinta-feira (19).

Se o Colo Colo não vencer, o Fortaleza vai para o confronto direto na última rodada dependendo de uma vitória simples para conseguir uma classificação histórica. Mas tudo isso passa por um triunfo no jogo de hoje.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Legenda: Fortaleza e Alianza Lima em campo pela Libertadores no Castelão Foto: THIAGO GADELHA

Após a derrota para o Botafogo, a delegação leonina seguiu no Rio de Janeiro, onde se preparou para a partida. Lá, treinou no Clube da Aeronáutica e, posteriormente, seguiu viagem até a cidade peruana em voo fretado.

O técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com dois jogadores importantes: o goleiro Max Walef e o atacante Silvio Romero estão fora do jogo.

"Com certeza a gente tem que focar ainda mais, viemos de uma derrota dolorida (no Brasileirão), mas temos que virar a chave, sabemos a dificuldade que vai ser a Libertadores jogar fora de casa. Ainda não vencemos fora de casa na competição, então o nosso foco vai ser total esse jogo. Vamos fazer de tudo para conseguirmos a vitória, que estaremos um passo da classificação. Um jogo com muita intensidade", destacou o zagueiro e capitão Tinga.

Alianza Lima

Legenda: Alianza Lima busca 1ª vitória na Libertadores após 10 anos Foto: Divulgação / Alianza Lima

Lanterna do grupo, o time peruano busca a primeira vitória na competição. Aliás, tenta encerrar um longo jejum de 10 anos sem ganhar nenhum jogo de Libertadores.

Se na Libertadores o retrospecto não é nada positivo, no campeonato nacional, o time vem de seis vitórias seguidas e faz campanha de recuperação. Agora, ocupa a 5ª colocação, com 23 pontos em 12 jogos.

O Alianza é um time tradicional no futebol peruano, sendo o atual campeão nacional e o 2º maior vencedor do Campeonato Peruano.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 23 horas (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo da Conmebol TV. A Verdinha terá a narração al vivo e o Diário do Nordeste faz o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Alianza Lima x Fortaleza

Copa Libertadores - 5ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

Data/Horário: 18 de maio de 2022, às 23 horas

Árbitro: Franklin Congo (ECU)

Assistentes: Ricardo Baren (ECU) e Andres Tola (ECU)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Alianza Lima: Campos; Vílchez, Ramos, Miguel e Rojas; Bailón, Benavente, Concha, Banítez e Lavandeira; Hernán Barcos. Técnico: Carlos Bustos

Fortaleza: Marcelo Boeck; Tinga, Benevenuto e Ceballos; Yago Pikachu, Hércules, Felipe, Lucas Lima e Lucas Crispim; Moisés e Renato Kayzer. Técnico: Juan Pablo Vojvoda