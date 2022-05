Conmebol pune Colo Colo e partida contra o Fortaleza será sem público

O Colo Colo foi punido pela Conmebol nesta terça-feira (17) e jogará a partida na 6ª rodada da fase de grupos contra o Fortaleza no dia 25 de portões fechados, no estádio Monumental de Santiago. O duelo será às 19 horas na próxima quarta-feira e pode ser um confronto direto na luta por uma vaga na 2ª Fase da competição.

O clube chileno foi punido por incidentes ocorridos na partida contra o River Plate em Santiago pela 3ª rodada, quando a delegação do time argentino foi alvejada com morteiros e a torcida "milonaria" agredida por torcedores locais. Após o ocorrido, o River Plate fez a denúncia à Conmebol, que puniu os Albos.

Pode recorrer

Além da sanção de jogar sem público, o clube foi punido em 90.500 dólares. A Conmebol alertou em seu comunicado que, em caso de reincidência, o Colo Colo poderá estar sujeito a sanções mais severas, conforme estabelecido no artigo 31 do Código Disciplinar da entidade.

O Colo Colo tem um prazo de 7 dias corridos para recorrer e tentar reverter a referida sanção, para que a possível definição do grupo possa ter público.

Na Tabela

Antes de se enfrentarem no dia 25, Fortaleza e Colo Colo jogam pela 5ª rodada da Libertadores. O Leão joga nesta quarta-feira (18), contra o Alianza Lima, no estádio Nacional, às 23 horas. Já o Colo Colo, visita o River Plate, na quinta-feira (19), no Monumental de Nuñez, às 21 horas.

Na classificação, o River tem 10 pontos, o Colo Colo soma 7 e o Fortaleza 4. O último colocado é o Alianza Lima com 1.