De olho na recuperação, Fortaleza terá 6 jogos em casa na Série A em um mês

O Fortaleza não iniciou bem a Série A do Campeonato Brasileiro, somando apenas 1 ponto em 5 jogos disputados, ocupando a última colocação do torneio. O aproveitamento é 6,7% - com um empate e quatro derrotas - é terrível e o Leão já está 5 pontos de sair do Z-4.

Assim, iniciar uma campanha de recuperação é um objetivo para "ontem", com as próximas rodadas sendo decisivas. E como trunfo para que isso aconteça, o Tricolor de Aço fará 6 jogos em casa dos oito previstos na Série A em um mês.

O Leão faz 3 jogos seguidos em casa (Fluminense, Juventude e Ceará), visita o Flamengo, faz dois jogos em casa (Goiás e Athletico/PR) e visita o América.

Sequência do Leão na Série A



Fluminense (22/05, às 16 horas no Castelão)

Juventude (28/05, às 20h30 no Castelão)

Ceará (01/06) às 20h30 no Castelão)

Flamengo (05/06) às 16 horas no Maracanã)

Goiás (09/06 às 21 horas no Castelão)

Athletico Paranaense (12/06 no Castelão*)

Avaí (15/06 na Ressacada*)

América Mineiro (18/06 no Castelão*)

* Ainda sem horário definido pela CBF

Serão 24 pontos em disputa, sendo 18 em casa, que podem mudar o cenário do Leão na competição e tirar a equipe de Juan Pablo Vojvoda da zona de rebaixamento.

Mas para isso, o Tricolor de Aço também precisará melhorar seu retrospecto em casa: em dois jogos, perdeu para o Cuiabá e empatou com o São Paulo.

Libertadores

Entre os jogos citados, o Leão jogará duas partidas pela Libertadores, as duas últimas rodadas da 1ª Fase. Contra o Alianza Lima na quarta-feira (18), às 23h horas em Lima, no Peru, e no dia 25, contra o Colo-Colo, às 19 horas, no Chile.