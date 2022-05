Lanterna, Fortaleza é um dos dois times sem vitória no Brasileirão

O Fortaleza perdeu mais um jogo na Série A do Campeonato Basileiro. Na noite deste domingo (15), foi derrutado por 3 a 1 para o Botafogo, no estádio Nilton Santos, e com isso segue com duas marcas negativas: a de não vencer e de estar na lanterna.

Vale lembrar que o Fortaleza tem um jogo a menos, assim como o rival Ceará, já que o Clássico-Rei pela 3ª rodada foi adiado e será realizado no dia 1º de junho. Mesmo assim, o desempenho até agora é preocupante.

O Tricolor é o último colocado, com apenas um ponto conquistado em 15 disputados. O Flamengo, que está na 16ª posição e é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem seis pontos, cinco a mais que o Leão do Pici.

Além disso, o time comandado por Juan Pablo Vojvoda é um dos dois únicos sem vitória na Série A. O Atlético-GO, vice-lanterna, com três pontos, é o outro clube que ainda não triunfou na competição.

Buscando a primeira vitória no Brasileirão, o Fortaleza volta a campo no próximo domingo (22), às 16 horas, contra o Fluminense, na Arena Castelão. Antes, encara o Alianza Lima, pela Libertadores, na quarta-feira (18), às 23 horas (de Brasília).