Botafogo x Fortaleza pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Em busca da primeira vitória na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza entra em campo neste domingo (15), às 18 horas contra o Botafogo no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, em jogo válido pela 6ª rodada.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

O Tricolor de Aço vive momento complicado na Série A, estando na última colocação com apenas 1 ponto em 4 rodadas, o que já incomoda. Depois de 3 derrotas seguidas, o Leão somou seu primeiro ponto diante do São Paulo no último domingo no Castelão, ao empatar em 1 a 1 e é preciso dar uma resposta ao torcedor o mais rápido possível.

Legenda: O Fortaleza somou seu primeiro ponto na Série A ao empatar com o São Paulo na rodada anterior Foto: KID JUNIOR

O técnico Vojvoda, inclusive, falou da importância de vencer a primeira no Campeonato Brasileiro. A equipe vem de vitória e classificação na Copa do Brasil no meio de semana com um time reserva.

"Agora é colocar a cabeça no Brasileirão. Temos um adversário como o Botafogo, temos que planejar bem a partida, ter estratégia e começar nosso caminho no Brasileirão, que é a competição que nos levou à Libertadores. É uma competição longa, mas temos, como sempre, a responsabilidade de cada partida”, explicou Vojvoda.

Desfalques

O comandante do Leão não poderá contar com o atacante Robson, punido pelo STJD, após expulsão na final da Copa do Nordeste. Quem também não deve jogar é Renato Kayzer, que já ficou de fora do jogo em Salvador no meio de semana pela Copa do Brasil para acompanhar o nascimento de seu segundo filho.

O goleiro Max Walef está com conjuntivite e deve ser desfalque mais uma vez. Assim, Marcelo Boeck deve ser mantido como titular após ir bem diante do Vitória.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 18h (horário de Brasília)

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e da Rádio Verdes Mares

Botafogo

O Botafogo vem embalado na temporada, animado com vitória diante do Flamengo no estádio Mané Garrincha na rodada anterior por 1 a 0 e avançou na Copa do Brasil com facilidade no meio de semana ao vencer o Ceilândia por 3 a 0 no Nilton Santos.

Na partida pela Copa do Brasil na quarta-feira, o técnico Luis Castro poupou 11 titulares e não terá desfalques.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Botafogo: Gatito Fernández; Saravia, Kanu, Cuesta e Daniel Borges; Oyama, Tchê Tchê e Lucas Fernandes; Victor Sá, Diego Gonçalves e Erison. Técnico: Luis Castro.

Fortaleza: Marcelo Boeck, Ceballos, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Felipe, Hércules, Lucas Lima, Lucas Crispim, Moisés, Silvio Romero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

FICHA TÉCNICA | Botafogo x Fortaleza

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 15 de maio de 2022, às 18h

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes - GO

Assistente 1: Alessandro Alvaro Rocha de Matos (FIFA) - BA

Assistente 2: Fabricio Vilarinho da Silva (FIFA) - GO