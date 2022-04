Fortaleza perde para o Cuiabá em casa na estreia da Série A do Campeonato Brasileiro

O Fortaleza estreou com derrota na Série A do Campeonato Brasileiro 2022. Na noite deste domingo (10), o Tricolor recebeu o Cuiabá, na Arena Castelão, e perdeu por 1 a 0. O gol do jogo foi marcado pelo meia Everton, logo no 1º tempo.

O Leão do Pici agora volta as atenções para a Copa Libertadores. Na quarta-feira (13), o time de Juan Pablo Vojvoda enfrentará o River Plate-ARG, no estádio Monumental de Nuñez, às 21 horas (horário de Brasília).

O próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro será no domingo (17), contra o Internacional, às 18 horas, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

1º TEMPO

Legenda: Atacantes do Fortaleza foram muito marcados e não conseguiram furar a defesa do Cuiabá Foto: Kid Junior/SVM

Mal deu a bola rolou e o time visitante já saiu na frente. Logo aos 7 minutos, Everton recebeu na entrada da área, chutou forte e contou com desvio de Lucas Crispim para enganar o goleiro Max Walef.

A partir de então, o que se viu foi um verdadeiro duelo de ataque contra defesa. O time visitante praticamente abriu mão de atacar e deixou o Fortaleza tomar as iniciativas da partida.

Porém, com time praticamente todo reserva, já que Vojvoda fez muitas mudanças na equipe, o Fortaleza apresentou dificuldades.

O setor de criação, mesmo contando com Lucas Crispim e Tinga, não funcionou como deveria. Apesar disso, foram três boas chances para empatar ainda no 1º tempo, com Lucas Crispim, em chute bloqueado por João Lucas; Matheus Vargas, em finalização que raspou a trave de Walter; e em cabeçada de Ceballos, que teve desvio do goleiro e esbarrou no travessão.

2º TEMPO

A etapa final teve o mesmo panorama. Após 11 minutos de um jogo morno e sem muitas emoções, Vojvoda resolveu ousar. Colocou, de uma só vez, o trio Moisés, Renato Kayzer e Silvio Romero em campo.

O recado era claro: pressão total para buscar o empate. E foi assim.

Mas o time teve dificuldades para furar o bloqueio do Cuiabá, que reforçou ainda mais o sistema defensivo e só se defendeu para segurar o placar.

Além disso, a equipe visitante contou com um inspiradíssimo goleiro Walter, que defendeu as bolas que foram na direção do gol e sustentou o placar até o fim.