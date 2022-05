Fortaleza tem dois desfalques certos para enfrentar o Alianza Lima-PER, pela Libertadores

O Fortaleza prega foco total no jogo decisivo contra o Alianza Lima-PER, pela Copa Libertadores. E para a partida desta quarta-feira (18), às 23 horas (de Brasília), o técnico Juan Pablo Vojvoda tem dois desfalques certos.

Ele ainda não poderá contar com o goleiro Max Walef, que se recuperou de conjuntivite, mas não viajou para se juntar à delegação leonina, que seguiu direto do Rio de Janeiro para Lima. Com isso, Marcelo Boeck deve ser mantido como titular.

Além disso, o atacante Silvio Romero também está fora do jogo. Ele foi expulso no empate em 1 a 1 com o River Plate-ARG, e com isso terá que cumprir suspensão automática.

Além disso, a Conmebol determinou que o Fortaleza terá que pagar multa de 1,5 mil dólares (aproximadamente R$ 7,4 mil na cotação atual) pela expulsão do jogador.

Dois jogadores estão pendurados. O zagueiro Marcelo Benevenuto e o lateral-direito Tinga possuem dois cartões amarelos e, em caso de advertência, desfalcarão o time na última rodada, contra o Colo Colo-CHI.