Após empate, Morínigo garante foco do Ceará contra o Ituano na Copa do Brasil: 'Vamos com tudo'

O Ceará ficou no empate com o Iguatu no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Cearense. As equipes se enfrentaram neste domingo (12), no Estádio Morenão, casa do Azulão. O técnico Gustavo Morínigo elogiou os atletas alvinegros, avaliou a partida e ressaltou que o grupo vai com força máxima para o duelo contra o Ituano, na Copa do Brasil.

“Estamos indo jogo a jogo. Agora é olhar a recuperação dos nossos jogadores, ver quem tem condições para esse jogo tão importante de quarta porque é uma decisão. Respeitamos muito o Ituano, sabemos que tem muita força. Estão num nível muito bom também. Mas nós, seguramente, vamos com toda a força. Independente de quem jogue, vamos com tudo para esse jogo”, disse o treinador.

O Alvinegro abriu o placar com Guilherme Castilho, mas viu o Léo Reis empatar o jogo para o Iguatu. Morínigo ressalta a entrega dos jogadores e confia no apoio da torcida para a segunda partida.

“O jogo foi bastante pegado. Foi muito difícil jogar aqui. Fizemos nosso jogo. Ainda assim, parabenizo meus jogadores que se comprometeram a jogar num horário diferente. Muito calor, muita umidade também. Deixamos a série aberta, com vantagem de que vamos jogar com nossos torcedores”, concluiu o paraguaio.

O Ceará enfrenta o Ituano nesta quarta-feira (15), em jogo da segunda rodada da Copa do Brasil. A partida será às 19h (de Brasília), no Estádio Novelli Júnior.

VEJA ENTREVISTA COMPLETA: