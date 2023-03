Kobayashi exalta Ferroviário após Clássico das Cores e projeta Grêmio: ‘temos que encarar’

O Ferroviário empatou com o Fortaleza em 1 a 1, neste domingo (12), pelo jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. Na Arena Castelão, o time abriu o placar no 1º tempo com Felipe Guedes e sofreu a igualdade na reta final, com Lucero. O técnico coral Paulinho Kobayashi exaltou o grupo.

Paulinho Kobayashi Técnico do Ferroviário "Foi um jogo bem disputado. Conseguimos fazer um gol, então é normal o Fortaleza pressionar. Nós conseguimos se defender bem, mas no finalzinho, acho que o cansaço fez com que a nossa equipe ‘desgarrasse’ um minuto e tomamos um gol. Acho que os atletas estão de parabéns pelo desgaste que temos, estamos com nove jogos invictos, isso mostra que esses jogadores estão merecendo conseguir a classificação, então temos de dar parabéns aos atletas".

Em grande fase, o Tubarão tem uma semana decisiva: encara o Grêmio na quinta (16), às 20h, em Porto Alegre/RS, além do Fortaleza no domingo (19), às 18h30, pela volta do Estadual. Kobayashi reforça que são jogos difíceis, mas acredita no Ferrão.

"Estamos falando de Grêmio e Fortaleza, são gigantes, nós sabemos dos investimentos de cada um deles, mas é futebol, sempre falo para a nossa equipe. Primeiramente, é jogar, tentar classificar na Copa do Brasil, tem a Copa do Nordeste (como exemplo), que ninguém acreditava e nós conseguimos. E o Fortaleza, por mais que jogue na Libertadores (na quinta), tem voo fretado, talvez descanse até melhor que a gente, então temos de encarar (essa sequência de jogos)”, declarou.

O Ferroviário é uma das sensações do futebol nordestino em 2023. O time está invicto há nove jogos e acumula classificações: quartas da Copa do Nordeste, semifinal do Estadual e 2ª fase da Copa do Brasil.