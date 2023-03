Ferroviário faz história, garante premiação na Copa do Nordeste e coroa grande início em 2023

O Ferroviário Atlético Clube fez história na Copa do Nordeste de 2023 nesta quarta-feira (8), com classificação inédita às quartas no atual formato da competição, iniciado em 2013. De grande surpresa, se consolidou como protagonista na fase de grupos e, após oito jogos, segue invicto no Nordestão.

A temporada é de reconstrução para o time coral, mas o resultado coroa o grande início de ano sob o comando de Paulinho Kobayashi. Com menor investimento e rebaixado à Série D, foi ao mercado local, encontrou destaques e, com elenco que une a experiência e a juventude, foi competitivo.

Em termos financeiros, embolsa mais R$ 500 mil em premiação com a vaga no mata-mata. Apenas pela participação, já tinha garantido R$ 1,9 milhão. Se chegar às semifinais, soma mais R$ 700 mil.

A receita é fundamental para a sequência do trabalho e pode servir também para melhorar o plantel, além da estrutura do clube. Na Copa do Brasil, onde avançou à 2ª fase e embolsou R$ 1,65 milhão.

Premiações do Ferroviário em 2023

Copa do Nordeste | R$ 1,9 milhão = R$ 500 mil (fase de grupos) + R$ 700 mil (quartas)

| R$ 1,9 milhão = R$ 500 mil (fase de grupos) + R$ 700 mil (quartas) Copa do Brasil | R$ 1,65 milhão = R$ 750 mil (1ª fase) + R$ 900 mil (2ª fase)

Legenda: O Ferroviário está nas quartas de final da Copa do Nordeste de 2023 Foto: Kid Júnior / SVM

Muitos protagonistas

A classificação coral na Copa do Nordeste chega após uma vitória de virada contra o Santa Cruz, por 2 a 1, no estádio Presidente Vargas (PV). Com apoio da torcida, o time, que é a surpresa do futebol cearense em 2023, conquistou o placar com brilho dos protagonistas: Erick Pulga e Ciel marcaram.

Pulga é a revelação local. Com 22 anos, rápido, driblador, também vive uma fase artilheira, sendo o maior goleador da competição regional no momento, com cinco gols. Ciel, com 40, chega ao 10º tento pelo Tubarão na temporada, além das duas assistências, em apenas 16 exibições.

Legenda: Ciel é o grande artilheiro do Ferroviário em 2023, com 10 gols marcados Foto: Kid Júnior / SVM

O sistema ofensivo funciona também com muita participação de Deysinho. Na defesa, a cada jogo, o goleiro Douglas Dias se firma como a segurança necessária, brilhando sempre com muitas defesas.

Assim, a história é escrita, com a expectativa de seguir crescendo no âmbito regional e nacional. No dia 9 de maio, a instituição completará 90 anos de fundação: que a postura valente persista no ano.