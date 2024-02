Artilheiro e protagonista: Erick Pulga começa 2024 mais que consolidado no Ceará

A goleada do Ceará pro 5 a 0 sobre o Caucaia, na noite da última quinta-feira (9), teve nome e sobrenome: Erick Pulga. Assim como já havia sido contra o Atlético-CE, uma semana antes, o camisa 16 foi decisivo, marcou dois gols e consolidou o bom início de temporada no Alvinegro.

Mancini ainda pode ter dúvidas na montagem do time titular para o restante do ano, mas ao mesmo tempo ele tem, também, uma certeza: no Ceará de hoje, é Pulga e mais 10.

O atacante é o artilheiro do Vovô no ano, com quatro gols marcados em quatro jogos, além de uma assistência.

Mais que números, o jovem de 23 anos tem mostrado cada vez mais confiança, personalidade e está jogando leve, chamando a responsabilidade e assumindo protagonismo. Tanto é que nas duas goleadas, foi ele quem abriu os placares, marcando o 1º gol contra Atlético-CE e Caucaia.

Erick Pulga sempre teve muito potencial. Preterido por Eduardo Barroca e Guto Ferreira, ganhou espaço, sequência e confiança com Vagner Mancini ainda na Série B 2023 e agora, realizando pré-temporada e participando de um elenco totalmente diferente, tem tudo para fazer um ano muito mais positivo com a camisa alvinegra.