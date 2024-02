Ceará x Caucaia: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará encara o Caucaia, nesta quinta-feira (8), às 20h30, pela 4ª rodada do Campeonato Cearense. Com classificação garantida no estadual, o Vozão tem mais dois compromissos para tentar se consolidar na primeira colocação da primeira fase da competição e reduzir dois jogos no calendário. A pedido do Alvinegro a partida será na Arena Castelão, na capital cearense.

Após golear o Atlético Cearense, por 6 a 0, pela última rodada, o Ceará terminou na liderança com sete pontos. A equipe de Porangabuçu vem embalada depois de começar com o pé direito a Copa do Nordeste também, quando no último final de semana, bateu a Juazeirense por 1 a 0, no estádio Adautão. Mancini deve ir com time titular nesta quinta-feira.

Já o Caucaia vai para o duelo pressionado pela vitória para ainda sonhar com o acesso para a próxima fase. A Raposa Metropolitana foi derrotada, na última partida, por 2 a 1, pelo Ferroviário, dentro de casa. A equipe deixou escapar o empate na reta final e agora inicia a quarta rodada na quarta posição, com três pontos somados em três jogos.

PALPITES

ONDE ASSISTIR

O confronto será transmitido pelo ge.globo/ce, além da rádio Verdinha FM 92.5 e no YouTube do Jogada. Você acompanha ainda pelo Tempo Real do Diário do Nordeste.

FORÇA MÁXIMA

Depois de poupar os titulares diante da Juazeirense, pela estreia na Copa do Nordeste, Mancini prometeu usar a mesma equipe que enfrentou o Atlético Cearense contra o Caucaia e Altos-PI. Da onzena inicial daquela goleada, apenas David Ricardo viajou a Juazeiro para o jogo diante da Juazeirense. Com isso, todo o resto do time retorna ao campo hoje.

O técnico alvinegro tem traçado estratégia com foco em terminar a primeira fase do Campeonato Cearense na liderança do grupo B. Para isso, vai dosando o time que utiliza nessas partidas de fevereiro, quando o Ceará encara a primeira maratona de jogos da temporada.

Diante da Juazeirense, Mancini pode fazer testes e observar atletas que disputam por vagas na equipe dita “principal” do Ceará. O goleiro Richard, o meia Guilherme Castilho e o atacante Facundo Barceló são alguns que aproveitaram bem a oportunidade dada no último final de semana, fora de casa. Eles despontam como peças que o treinador pode incrementar na equipe.

No mais, o Alvinegro não tem suspensões nem maiores dúvidas da equipe que deve ir a campo logo mais. A ideia é rodar o elenco nos próximos jogos e todos os atletas vão tendo essas chances. Ao todo, 27 jogadores já foram utilizados em quatro partidas do Vozão nesta temporada.

OLHO NA RAPOSA

Adversário do Vozão, o Caucaia tem no ataque um velho conhecido da torcida alvinegra: Romário. Cria da base do Ceará, o atacante, hoje, com 31 anos, volta ao futebol cearense depois de atuar no futebol português. O atleta é a esperança de gols da equipe nesta temporada. Em três partidas, o centroavante marcou um gol e uma assistência.

Sob comando de Lamar Lima, o Caucaia conta com 26 atletas no elenco e só tem o estadual como competição oficial neste ano. O zagueiro Regineldo, de 36 anos, é outro que puxa a lista dos mais experientes da equipe, que tenta dosar com a juventude de outras peças. Um dos destaques da equipe no estadual é o atacante Júnior Goiaba que fez dois gols em três partidas.

Ainda com a expectativa de avançar para a segunda fase no Campeonato Cearense, a Raposa encara o confronto decisivo nesta noite. Em três rodadas, o Caucaia venceu o Barbalha e perdeu para Iguatu e Ferroviário. Os dois compromissos finais são contra Ceará e Horizonte.

Legenda: O Caucaia conta com 27 atletas para o Campeonato Cearense de 2024 Foto: Thiago Gadelha / SVM

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Fernando Miguel; Raí Ramos, Ramon Menezes, Matheus Felipe e Matheus Bahia; Lourenço, Lucas Mugni e Jorge Recalde; Facundo Castro, Erick Pulga e Aylon (Facundo Barceló). Técnico: Vagner Mancini.

Caucaia: Matheus Jesus; Diguinho, Regineldo, Diney e Gustavo; Rodrigo Corrêa, Lucas Maranguape e Alan; Yan Costa, Júnior Goiaba e Romário. Técnico: Lamar Lima.

FICHA TÉCNICA | CEARÁ X CAUCAIA

Local: Arena Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 08/02/24 (quinta-feira)

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigues Junior (CE)

Assistente 1: Eleutério Felipe Marques (CE)

Assistente 2: Yuri Rodrigues (CE)

4º árbitro: Natanael Freitas de Sá (CE)